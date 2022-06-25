https://arabic.sputniknews.com/20220625/-زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-إيران-1064175933.html
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إيران
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إيران
أعلن التلفزيون الإيراني أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب مياه الخليج جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T06:30+0000
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وحسب "رويترز"، أضاف التلفزيون أن الزلزال وقع بين ميناء شاراك وجزيرة كيش على عمق 22 كيلومترا.وقال مسؤولون للتلفزيون الحكومي إن المنطقة نفسها شهدت قرابة 100 زلزال وتوابع خلال الأيام العشرة الماضية.ولم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار.يشار إلى أن خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية تقع في إيران، ما عرضها لعدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.وهذه المرة الثانية التي تضرب فيها الزلازل إيران في غضون أسبوعين.ففي 15 يونيو الجاري، ضربت 7 زلازل قبالة جزيرة كيش الإيرانية شعر بها سكان بعض الدول الخليجية.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، إن 6 زلازل بلغت قوتها 4 درجات، بالإضافة إلى ضربة واحدة بقوة 5.3 درجة قبالة الجزيرة بالقرب من مضيق هرمز.وأعلنت أيران انه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس".ويأتي الزلزال الإيراني بعد أيام قليلة على زلزال عنيف هز أفغانستان أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص ونحو ألفي مصاب.
https://arabic.sputniknews.com/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html
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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب إيران
06:30 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 06:37 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
أعلن التلفزيون الإيراني أن زلزالا قوته 5.6 درجة ضرب مياه الخليج جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
وحسب "رويترز"
، أضاف التلفزيون أن الزلزال وقع بين ميناء شاراك وجزيرة كيش على عمق 22 كيلومترا.
وقال مسؤولون للتلفزيون الحكومي إن المنطقة نفسها شهدت قرابة 100 زلزال وتوابع خلال الأيام العشرة الماضية.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع وفيات أو أضرار.
يشار إلى أن خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية تقع في إيران، ما عرضها لعدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.
وهذه المرة الثانية التي تضرب فيها الزلازل إيران في غضون أسبوعين.
ففي 15 يونيو الجاري، ضربت 7 زلازل قبالة جزيرة كيش الإيرانية شعر بها سكان بعض الدول الخليجية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، إن 6 زلازل بلغت قوتها 4 درجات، بالإضافة إلى ضربة واحدة بقوة 5.3 درجة قبالة الجزيرة بالقرب من مضيق هرمز.
وأعلنت أيران انه لم تقع أضرار مباشرة جراء الزلازل، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس"
.
ويأتي الزلزال الإيراني بعد أيام قليلة على زلزال عنيف هز أفغانستان
أدى إلى مقتل نحو 1500 شخص ونحو ألفي مصاب.