https://arabic.sputniknews.com/20220625/-مقتل-18مهاجرا-خلال-محاولتهم-دخول-إسبانيا-من-المغرب-فيديو-1064190579.html

مقتل 18مهاجرا خلال محاولتهم دخول إسبانيا من المغرب... فيديو

مقتل 18مهاجرا خلال محاولتهم دخول إسبانيا من المغرب... فيديو

أفاد مصدر مغربي مسؤول، اليوم السبت، بأن 18 مهاجرا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، قد لقوا حتفهم، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي انطلاقاً من المغرب للعبور... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T12:34+0000

2022-06-25T12:34+0000

2022-06-25T12:34+0000

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وقال المصدر إن "13 مهاجراً غير شرعيين سبق أن أصيبوا خلال الهجوم على مدينة مليلية قد فارقوا الحياة مساء الجمعة، متأثرين بجروحهم الخطيرة"، حسب "فرانس برس".وتابع "بالإضافة إلى 5 آخرين تأكدت وفاتهم في وقت سابق من اليوم نفسه".وأضاف المصدر أن "هذه الحوادث أسفرت أيضاً عن تسجيل إصابة 76 من المقتحمين بجروح، كما أُصيب 140 من أفراد قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة".وأمس الجمعة، أعلنت الشرطة الإسبانية أن نحو 2000 مهاجر شقوا طريقهم إلى الحدود قرابة الساعة 6:40 صباحاً وتمكن أكثر من 500 من أفريقيا جنوب الصحراء من تجاوز نقطة المراقبة على الحدود بعد قطع السياج بمقصات. وأضافت أن من بين هؤلاء تمكن 130 مهاجراً جميعهم رجال وبالغون على ما يبدو من الدخول إلى مليلية.وأوضحت أن المغرب أعدادًا كبيرة من قواته لمحاولة صد الهجوم على الحدود، حيث تعاونت القوات المغربية بشكل فعال مع قوات الأمن الإسبانية.يشار إلى أن مليلية وسبتة، الجيب الإسباني الصغير الآخر شمالي أفريقيا، يمثلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، مما يجعلها نقطة جذب للمهاجرين.على مر السنين، حاول آلاف المهاجرين عبور الحدود التي يبلغ طولها 12 كيلومترًا (7.5 ميل) بين مليلية والمغرب، أو حدود سبتة التي يبلغ طولها 8 كيلومترات، عن طريق تسلق الأسوار، أو السباحة على طول الساحل، أو الاختباء في المركبات.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/المغرب-وإسبانيا-يعيدان-فتح-الحدود-أمام-العاملين-في-سبتة-ومليلة-1062936867.html

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