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3 مشروبات لا يجب تناولها في الطقس الحار
3 مشروبات لا يجب تناولها في الطقس الحار
تعدّ السوائل أحد أهم العناصر للحفاظ على الصحة. لتجنب الجفاف، يجب شرب الكثير من السوائل. ومع ذلك، ليس كل السوائل يمكن أن تحمي من الجفاف. حدد خبراء التغذية ثلاثة... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T12:47+0000
2022-06-25T12:47+0000
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علوم
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الكحولالبيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية والكوكتيلات وأي كحول، وفقًا لعيادة كليفلاند، تزيد فقط من الجفاف. يمنع الكحول إنتاج هرمون فاسوبريسين الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.في الوقت نفسه، يعتبر الكحول مدر للبول. سوف تذهب إلى المرحاض أكثر من مرة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، حسب موقع "ميديك فوروم".مادة الكافيينيفضل الكثير من الناس شرب القهوة الباردة في الطقس الحار. ومع ذلك، لاحظ خبراء التغذية أن الكافيين يزيد أيضًا من الجفاف.المشروبات الحلوةقد تبدو المشروبات الغازية والعصائر السكرية ومشروبات الفاكهة منعشة. في الواقع ليس كذلك. تحتوي هذه المشروبات على كمية كبيرة من السكر الذي ينشط الشعور بالشبع في الجسم. عندما لا يشعر الشخص بالجوع، فإنه غالبًا لا يريد أن يأكل فحسب، بل يشرب أيضًا.
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منوعات, علوم

3 مشروبات لا يجب تناولها في الطقس الحار

12:47 GMT 25.06.2022
© Depositphotos / Bhofack2مشروبات
مشروبات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Depositphotos / Bhofack2
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تعدّ السوائل أحد أهم العناصر للحفاظ على الصحة. لتجنب الجفاف، يجب شرب الكثير من السوائل. ومع ذلك، ليس كل السوائل يمكن أن تحمي من الجفاف. حدد خبراء التغذية ثلاثة مشروبات لا ينبغي تناولها في الطقس الحار.
الكحول
البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية والكوكتيلات وأي كحول، وفقًا لعيادة كليفلاند، تزيد فقط من الجفاف. يمنع الكحول إنتاج هرمون فاسوبريسين الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم.
في الوقت نفسه، يعتبر الكحول مدر للبول. سوف تذهب إلى المرحاض أكثر من مرة، مما قد يؤدي إلى الجفاف، حسب موقع "ميديك فوروم".
مادة الكافيين
يفضل الكثير من الناس شرب القهوة الباردة في الطقس الحار. ومع ذلك، لاحظ خبراء التغذية أن الكافيين يزيد أيضًا من الجفاف.
المشروبات الحلوة
قد تبدو المشروبات الغازية والعصائر السكرية ومشروبات الفاكهة منعشة. في الواقع ليس كذلك. تحتوي هذه المشروبات على كمية كبيرة من السكر الذي ينشط الشعور بالشبع في الجسم. عندما لا يشعر الشخص بالجوع، فإنه غالبًا لا يريد أن يأكل فحسب، بل يشرب أيضًا.
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