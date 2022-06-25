https://arabic.sputniknews.com/20220625/8-أطعمة-ومشروبات-تساعدك-على-التركيز-أثناء-الرجيم-1064205477.html
8 أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز أثناء الرجيم
8 أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز أثناء الرجيم
يقرر بعض الأشخاص اتباع أنواع مختلفة من الحمية الغذائية "الرجيم" لخسارة الوزن، لكن ذلك ربما يؤثر سلبا على قدرته على التركيز. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T18:20+0000
2022-06-25T18:20+0000
2022-06-25T18:20+0000
منوعات
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ولكي يمكن تحقيق هدفين في ذات الوقت وهو خسارة الوزن عن طريق الرجيم وزيادة التركيز، فإن ذلك يحتاج إلى تناول أنواع محددة من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على التركيز دون أن تفسد الرجيم.وأورد موقع "ويب ميد" 8 أطعمة ومشروبات، قال إنها تدعم الصحة العقلية وتسهم في زيادة التركيز أثناء الرجيم.وتسهم هذه الأطعمة والمشروبات بما تحتويه من عناصر غذائية في زيادة صحة العقل بصورة دون أن تحتوي على سعرات حرارية عالية تؤثر على نظامك الغذائي خاصة عندما يتم تناول كميات محدودة منها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
8 أطعمة ومشروبات تساعدك على التركيز أثناء الرجيم
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يقرر بعض الأشخاص اتباع أنواع مختلفة من الحمية الغذائية "الرجيم" لخسارة الوزن، لكن ذلك ربما يؤثر سلبا على قدرته على التركيز.
ولكي يمكن تحقيق هدفين في ذات الوقت وهو خسارة الوزن عن طريق الرجيم وزيادة التركيز، فإن ذلك يحتاج إلى تناول أنواع محددة
من الأطعمة والمشروبات التي تساعد على التركيز دون أن تفسد الرجيم.
وأورد موقع "ويب ميد" 8 أطعمة ومشروبات
، قال إنها تدعم الصحة العقلية وتسهم في زيادة التركيز أثناء الرجيم.
المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي.
المشروبات التي تحتوي على نسبة متوسطة من السكريات مثل العصائر وخاصة عصير البرتقال.
وتسهم هذه الأطعمة والمشروبات بما تحتويه من عناصر غذائية في زيادة صحة العقل بصورة دون أن تحتوي على سعرات حرارية عالية تؤثر على نظامك الغذائي
خاصة عندما يتم تناول كميات محدودة منها.