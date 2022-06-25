https://arabic.sputniknews.com/20220625/9-أطعمة-يجب-أن-تكون-في-نظام-طفلك-الغذائي-1064178668.html

9 أطعمة يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي

9 أطعمة يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي

غالبًا ما يفضل الأطفال الأطعمة الملونة واللذيذة، على الرغم من أنها ليست صحية دائمًا. بدلاً من ذلك، يجب أن يشتمل النظام الغذائي للطفل على الأطعمة الغنية... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T08:17+0000

2022-06-25T08:17+0000

2022-06-25T08:17+0000

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علوم

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ما هي أساسيات طعام الأطفال الصحي؟لا تختلف احتياجات الأطفال الغذائية (الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والدهون والفيتامينات والمعادن) عن احتياجات البالغين، ولكن يجب تكييفها مع مراحل نمو الطفل. من خلال تجنب السكر الزائد والسعرات الحرارية الموجودة في المخبوزات والأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية، فأنت تحمي صحة طفلك.تظهر الأبحاث أن سوء التغذية في مرحلة الطفولة يؤدي إلى تسوس الأسنان ومشاكل صحية مزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى، حسب موقع "إيريس ماما".يشمل النظام الغذائي المتوازن الفواكه والخضروات ومصادر البروتين (البقوليات والبيض واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان) والدهون (الزيوت والمكسرات وغيرها). فيما يلي سوف نتحدث عن الأطعمة الأكثر شيوعًا التي يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي اليومي.الخبز من الحبوب الكاملةيعتقد الكثيرون أن الخبز يؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن كما هو الحال مع الأطعمة الأخرى، يؤثر الخبز على زيادة الوزن عندما يتجاوز استهلاكه احتياجاتنا من الطاقة.يجب أن تعلم أن الخبز يجب أن يكون موجودًا في نظام طفلك الغذائي. توفر شريحتان من خبز الحبوب الكاملة للجسم الطاقة اللازمة، ناهيك عن حقيقة أنه بديل مثالي للمعجنات والبسكويت والوجبات الخفيفة.البرتقالينصح بإعطاء الطفل ثلاث شرائح من البرتقال يومياً. في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى الفواكه الأخرى الغنية بفيتامين سي.يميل الكثير من الآباء إلى إعطاء أطفالهم كوبًا من عصير البرتقال على الإفطار. لا تتمتع عصائر الفاكهة الطازجة بنفس فوائد الفاكهة الكاملة. تحتوي على كمية كبيرة من السكر سريع الهضم وقليل من الألياف. بدلاً من ذلك، يجب أن يأكل الطفل برتقالة على الغداء أو وجبة خفيفة بعد الظهر. هكذا سيحصل جسده على فيتامين سي وكمية قليلة من السكر.يحتوي البيض على البروتينيطلق على البيض اسم "ملك البروتينات". هو من بين الأطعمة التي يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي. علاوة على ذلك، فهو سهل التحضير ويمكن جمعه مع المنتجات الأخرى. بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين، فإن البيض غني بالأحماض الأمينية الأساسية.المكسراتتحتوي المكسرات على كميات قليلة من الماء ومختلف العناصر الغذائية. فهي غنية بالبروتينات والفيتامينات والدهون الصحية والمعادن مثل البوتاسيوم والزنك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.وفقًا لمؤسسة التغذية الأسترالية، فإن الاستهلاك المنتظم للمكسرات يساعد في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري، وتحسين حركة الأمعاء وتقوية العظام. إذا كان عمر طفلك أقل من 3 سنوات، يوصى بإعطائه مكسرات مطحونة. معيار المكسرات الموصى به للأطفال هو 20-30 غرام في اليوم. من الأفضل عدم إعطاء الطفل مكسرات قبل الذهاب إلى الفراش، لأنها تحفز الأمعاء.الكرنبمن المهم تضمين أي خضروات من عائلة الملفوف في نظام طفلك الغذائي. على سبيل المثال: البروكلي أو الملفوف الأحمر أو الملفوف الأبيض أو كرنب بروكسل أو القرنبيط. تحتوي هذه الخضروات على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ب الذي له تأثير مهدئ.أفضل طريقة لجني فوائد الكرنب هي تقديمه مسلوقًا أو مطهوًا على البخار أو مخبوزًا في الفرن.الزباديبالإضافة إلى كونها مفضلة لدى الأطفال، فإن الزبادي غنية ببكتيريا حمض اللاكتيك الحية، والتي تمنع آثار سوء التغذية وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض.إذا كان طفلك يعاني من مشاكل مثل الإسهال والإمساك، فإن الزبادي سيساعد في حلها. اختر الزبادي الذي لا تحتوي على سكريات مضافة وأضف إليه الفاكهة المقطعة أو الزبيب أو الفواكه المجففة.زيت الزيتونتعتبر الدهون مكونًا مهمًا في النظام الغذائي لأي شخص، لذا يجب الانتباه إليها عن كثب:- اختيار الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون لطهي الأطباق المختلفة.- تناول الزبدة من وقت لآخر.- أضف مصادر الدهون غير المشبعة (الأسماك الدهنية والمكسرات والأفوكادو والزيتون) إلى نظام طفلك الغذائي اليومي وتجنب الدهون المشبعة وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة.البقولياتغالبًا ما يتم التغاضي عن البقوليا ، على الرغم من أنها مدرجة في قائمة الأطعمة التي يجب أن يتضمنها نظام طفلك الغذائي. تحتوي على البروتين والألياف والمعادن وبعض الفيتامينات. ابدأ بإعطاء البقوليات مرتين إلى أربع مرات على الأقل في الأسبوع.لحم وسمكبالإضافة إلى البيض والبقوليات، تشمل اللحوم والأسماك البروتين الذي يجب تضمينه في النظام الغذائي للطفل. يجب تضمينه في جميع الوجبات الرئيسية وتكميله بكميات صغيرة من منتجات الألبان والمكسرات.اللحوم والأسماك الخالية من الدهون هي أطعمة صحية. يوصى بطهي الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لاحتوائهاعلى الحديد والزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين ب 12.اختر بدائل صحية مثالية لصحة طفلك ونموهحاول تجنب الحلويات والبسكويت وأي أطعمة أخرى غير صحية واستبدلها ببدائل صحية.بشكل عام، لا يحب الأطفال عادة تناول الطعام الصحي. من المهم خلق بيئة مريحة وإيجابية أثناء الوجبات، وعدم استخدام الطعام كعقاب، وعدم إجبار الأطفال، والتحلي بالصبر.قبل أن تقوم بتضمين هذه الأطعمة في نظام طفلك الغذائي، فكر في أنه يأخذ مثالاً منك. اغتنم الفرصة وقم بتطبيق كل هذه التوصيات على جميع أفراد الأسرة.

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