https://arabic.sputniknews.com/20220626/أسطورة-ليفربول-محمد-صلاح-سيتراجع-مستواه-ومفاوضات-تجديد-عقده-تهدد-النادي-1064258105.html

أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيتراجع مستواه ومفاوضات تجديد عقده تهدد النادي

أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيتراجع مستواه ومفاوضات تجديد عقده تهدد النادي

أعرب أسطورة ليفربول روبي فاولر، عن اعتقاده أن مفاوضات هداف الفريق المصري محمد صلاح لتجديد عقده تشكل تهديدا على النادي الإنجليزي، خاصة في ظل سقف الرواتب الذي... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T19:50+0000

2022-06-26T19:50+0000

2022-06-26T19:50+0000

ليفربول

أخبار نادي ريال مدريد

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وقال فاولر، في مقاله على صحيفة ميرور البريطانية، إن "صلاح يواجه موقفا صعبا الآن مع رحيل شريكه في الجريمة ساديو ماني"، مضيفا: "لا أعرف الكثير عن المفاوضات بينه وبين إدارة ليفربول، لكن من الواضح أن لا شيء يحدث".ويرى أن "صلاح سيتراجع مستواه بعدما أتمّ عامه الثلاثين، وأن ليفربول لن يكسر سقف الأجور في الفريق من أجله"، متسائلا: "ما الراتب الذي يتقاضاه لاعب في المراكز الثلاثة الأولى في العالم؟ من الواضح أنه يعتقد أنه أكثر مما يقدمه ليفربول".وأضاف: "أراد الحصول على عقد كبير لأنه سيكون العقد الأخير ربما في مسيرته الاحترافية، لكن إدارة ليفربول تعلم أن لاعبا سيكمل عامه الـ31 قريبًا لا يستحق هذا المبلغ".وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو/ حزيران 2023، ولا تزال المفاوضات معقدة بين الطرفين كونه يطالب براتب أسبوعي يتخطى 400 ألف جنيه إسترليني، فيما يرفض النادي الإنجليزي بسبب سقف الرواتب.وزعمت بعض التقارير أن صلاح قد يكون في طريقه للخروج من أنفيلد هذا الصيف، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، متجها إلى ريال مدريد.

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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد