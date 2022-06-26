https://arabic.sputniknews.com/20220626/أسطورة-ليفربول-محمد-صلاح-سيتراجع-مستواه-ومفاوضات-تجديد-عقده-تهدد-النادي-1064258105.html
أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيتراجع مستواه ومفاوضات تجديد عقده تهدد النادي
أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيتراجع مستواه ومفاوضات تجديد عقده تهدد النادي
أعرب أسطورة ليفربول روبي فاولر، عن اعتقاده أن مفاوضات هداف الفريق المصري محمد صلاح لتجديد عقده تشكل تهديدا على النادي الإنجليزي، خاصة في ظل سقف الرواتب الذي... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T19:50+0000
2022-06-26T19:50+0000
2022-06-26T19:50+0000
ليفربول
أخبار نادي ريال مدريد
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وقال فاولر، في مقاله على صحيفة ميرور البريطانية، إن "صلاح يواجه موقفا صعبا الآن مع رحيل شريكه في الجريمة ساديو ماني"، مضيفا: "لا أعرف الكثير عن المفاوضات بينه وبين إدارة ليفربول، لكن من الواضح أن لا شيء يحدث".ويرى أن "صلاح سيتراجع مستواه بعدما أتمّ عامه الثلاثين، وأن ليفربول لن يكسر سقف الأجور في الفريق من أجله"، متسائلا: "ما الراتب الذي يتقاضاه لاعب في المراكز الثلاثة الأولى في العالم؟ من الواضح أنه يعتقد أنه أكثر مما يقدمه ليفربول".وأضاف: "أراد الحصول على عقد كبير لأنه سيكون العقد الأخير ربما في مسيرته الاحترافية، لكن إدارة ليفربول تعلم أن لاعبا سيكمل عامه الـ31 قريبًا لا يستحق هذا المبلغ".وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو/ حزيران 2023، ولا تزال المفاوضات معقدة بين الطرفين كونه يطالب براتب أسبوعي يتخطى 400 ألف جنيه إسترليني، فيما يرفض النادي الإنجليزي بسبب سقف الرواتب.وزعمت بعض التقارير أن صلاح قد يكون في طريقه للخروج من أنفيلد هذا الصيف، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، متجها إلى ريال مدريد.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/لاعب-ريال-مدريد-يكشف-كيف-سخر-زملاؤه-من-صلاح-قبل-وبعد-نهائي-دوري-الأبطال-فيديو-1063771889.html
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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد
أسطورة ليفربول: محمد صلاح سيتراجع مستواه ومفاوضات تجديد عقده تهدد النادي
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أعرب أسطورة ليفربول روبي فاولر، عن اعتقاده أن مفاوضات هداف الفريق المصري محمد صلاح لتجديد عقده تشكل تهديدا على النادي الإنجليزي، خاصة في ظل سقف الرواتب الذي يتمسك به ليفربول.
وقال فاولر، في مقاله على صحيفة ميرور البريطانية
، إن "صلاح يواجه موقفا صعبا الآن مع رحيل شريكه في الجريمة ساديو ماني"، مضيفا: "لا أعرف الكثير عن المفاوضات بينه وبين إدارة ليفربول، لكن من الواضح أن لا شيء يحدث".
ويرى أن "صلاح سيتراجع مستواه بعدما أتمّ عامه الثلاثين، وأن ليفربول لن يكسر سقف الأجور في الفريق من أجله"، متسائلا: "ما الراتب الذي يتقاضاه لاعب في المراكز الثلاثة الأولى في العالم؟ من الواضح أنه يعتقد أنه أكثر مما يقدمه ليفربول".
وأضاف: "أراد الحصول على عقد كبير لأنه سيكون العقد الأخير ربما في مسيرته الاحترافية، لكن إدارة ليفربول تعلم أن لاعبا سيكمل عامه الـ31 قريبًا لا يستحق هذا المبلغ".
وتابع: "أعتقد أنه عندما قال إنه بغض النظر عما يحدث مع عقده فسيكون في أنفيلد العام المقبل، كان من الواضح أنه تهديد"، معللا رأيه هذا بالقول: "حساباته هي أنه إذا غادر ليفربول الصيف المقبل مجانا، فسيحصل على الأجر الذي يريده. يمكن لهذا أن ينجح".
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول
في يونيو/ حزيران 2023، ولا تزال المفاوضات معقدة بين الطرفين كونه يطالب براتب أسبوعي يتخطى 400 ألف جنيه إسترليني، فيما يرفض النادي الإنجليزي بسبب سقف الرواتب.
وزعمت بعض التقارير أن صلاح قد يكون في طريقه للخروج من أنفيلد هذا الصيف
، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، متجها إلى ريال مدريد.