https://arabic.sputniknews.com/20220626/أكبر-كارثة-البرلمان-العربي-يحذر-من-خطورة-تأخير-إنقاذ-ناقلة-النفط-صافر-1064220410.html

"أكبر كارثة"... البرلمان العربي يحذر من خطورة تأخير إنقاذ ناقلة النفط "صافر"

"أكبر كارثة"... البرلمان العربي يحذر من خطورة تأخير إنقاذ ناقلة النفط "صافر"

حذّر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، مجددا من مخاطر كارثية وشيكة لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر الراسية قبالة مدينة الحديدة في اليمن. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T10:02+0000

2022-06-26T10:02+0000

2022-06-26T10:02+0000

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وقال العسومي في بيان إن التأخير في إنقاذ السفينة يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية ويشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر.وأكد رئيس البرلمان العربي على "ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل بممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بالملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي والتعامل معه كرهينة". وطالب بالسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغ الناقلة، التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة الدولية.كما ناشد الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني، داعيا المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة.ووفقا للبيان، تحمل السفينة على متنها 1.14 مليون برميل نفطي، و"ترفض جماعة "أنصار الله" اليمنية دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها منذ 6 أعوام".

https://arabic.sputniknews.com/20220617/الأمم-المتحدة-إذا-انفجر-خزان-صافر-أو-تسرب-ما-بداخله-سنحتاج-20-مليار-دولار-لمعالجة-الكارثة-1063758956.html

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