عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/ألمانيا-والإمارات-تبحثان-الاستثمار-في-الهيدروجين-مع-تراجع-إمدادات-الغاز-الروسي-1064241665.html
ألمانيا والإمارات تبحثان الاستثمار في الهيدروجين مع تراجع إمدادات الغاز الروسي
ألمانيا والإمارات تبحثان الاستثمار في الهيدروجين مع تراجع إمدادات الغاز الروسي
تجري ألمانيا والإمارات مزيدا من المحادثات حول إنتاج الهيدروجين والطاقة النظيفة هذا الأسبوع، حيث تسعى الدولة الأوروبية إلى حلول طويلة الأمد للتخلي عن الغاز... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:53+0000
2022-06-26T15:57+0000
أخبار ألمانيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/33/1044053396_0:0:3150:1773_1920x0_80_0_0_a9e3e1cdc37d012baf5c30276561790a.jpg
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن وفدا إماراتيا من مسؤولين حكوميين وممثلين عن شركتي "أدنوك" و"مصدر" للطاقة ومقرهما أبو ظبي، سيتوجهون إلى ألمانيا يوم الثلاثاء.تهدف الإمارات إلى أن تكون أحد الموردين الرائدين للهيدروجين في العالم، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون قادرة على تصدير كميات كبيرة قبل نهاية هذا العقد، بحسب وكالة "بلومبيرغ".تستثمر الدولة العضوة في منظمة "أوبك" في إنتاج الهيدروجين الأزرق، المصنوع من الغاز الطبيعي في عملية تلتقط انبعاثات الكربون بدلا من السماح لها بالانطلاق في الغلاف الجوي.وقعت شركات ألمانية وإماراتية مذكرات تفاهم في مارس/ آذار الماضي لتوريد شحنات من الدولة الخليجية من الهيدروجين الأزرق على شكل أمونيا، وقالوا إن الشحنة الأولى قد تسلم هذا العام.تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي في إمدادات الطاقة، لكن انخفاض الإمدادات هذا الشهر، شكل ضربة قوية لألمانيا والاقتصادات الأوروبية الأخرى، التي تخشى سيناريو "مأساويا" في الشتاء.خفضت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر، تدفق الغاز عبر "التيار الشمالي 1" بنسبة 60%، ومن المقرر غلق خط الأنابيب والذي يعد أحد القنوات الرئيسية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، لمدة أسبوع، اعتبارا من منتصف يوليو/ تموز، وذلك لإجراء صيانة صيفية سنوية.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/وكالة-البنك-المركزي-الألماني-يقول-إن-اقتصاد-البلاد-سينكمش-3-في-2023-إذا-توقف-الغاز-الروسي-1064233594.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104405/33/1044053396_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_492d02d05569cecb84048c4346be3378.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ألمانيا والإمارات تبحثان الاستثمار في الهيدروجين مع تراجع إمدادات الغاز الروسي

15:53 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 15:57 GMT 26.06.2022)
© WAMأسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، 13 يناير 2020 - سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لمجموعة أبو ظبي الوطنية للنفط (أدنوك)
أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، 13 يناير 2020 - سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لمجموعة أبو ظبي الوطنية للنفط (أدنوك) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© WAM
تابعنا عبرTelegram
تجري ألمانيا والإمارات مزيدا من المحادثات حول إنتاج الهيدروجين والطاقة النظيفة هذا الأسبوع، حيث تسعى الدولة الأوروبية إلى حلول طويلة الأمد للتخلي عن الغاز الروسي.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن وفدا إماراتيا من مسؤولين حكوميين وممثلين عن شركتي "أدنوك" و"مصدر" للطاقة ومقرهما أبو ظبي، سيتوجهون إلى ألمانيا يوم الثلاثاء.
تهدف الإمارات إلى أن تكون أحد الموردين الرائدين للهيدروجين في العالم، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تكون قادرة على تصدير كميات كبيرة قبل نهاية هذا العقد، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
تستثمر الدولة العضوة في منظمة "أوبك" في إنتاج الهيدروجين الأزرق، المصنوع من الغاز الطبيعي في عملية تلتقط انبعاثات الكربون بدلا من السماح لها بالانطلاق في الغلاف الجوي.
خط الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
وكالة: البنك المركزي الألماني يقول إن اقتصاد البلاد سينكمش 3% في 2023 إذا ‏توقف الغاز الروسي
13:33 GMT
وقعت شركات ألمانية وإماراتية مذكرات تفاهم في مارس/ آذار الماضي لتوريد شحنات من الدولة الخليجية من الهيدروجين الأزرق على شكل أمونيا، وقالوا إن الشحنة الأولى قد تسلم هذا العام.
تعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي في إمدادات الطاقة، لكن انخفاض الإمدادات هذا الشهر، شكل ضربة قوية لألمانيا والاقتصادات الأوروبية الأخرى، التي تخشى سيناريو "مأساويا" في الشتاء.
خفضت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر، تدفق الغاز عبر "التيار الشمالي 1" بنسبة 60%، ومن المقرر غلق خط الأنابيب والذي يعد أحد القنوات الرئيسية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، لمدة أسبوع، اعتبارا من منتصف يوليو/ تموز، وذلك لإجراء صيانة صيفية سنوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала