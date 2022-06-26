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https://arabic.sputniknews.com/20220626/أمريكا-تدين-القصف-المتكرر-على-كردستان-وتعتبر-الهجمات-تحديا-للسيادة-العراقية-1064247368.html
أمريكا تدين القصف المتكرر على كردستان وتعتبر الهجمات "تحديا للسيادة العراقية"
أمريكا تدين القصف المتكرر على كردستان وتعتبر الهجمات "تحديا للسيادة العراقية"
دانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، "عمليات القصف المتكرر في الفترة الأخيرة لإقليم كردستان العراق"، مؤكدة أن تلك الهجمات تتحدى سيادة بغداد. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T17:06+0000
2022-06-26T17:06+0000
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: "تقف الولايات المتحدة مع شركائنا في إدانة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون المتكررة على إقليم كردستان العراق، بما في ذلك ثلاث هجمات في السليمانية في الأيام الأربعة الماضية على البنية التحتية للنفط والغاز".وأضاف البيان: "تهدف هذه الهجمات إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي مثلما تسعى لتحدي السيادة العراقية، وزرع الانقسام، والترهيب. يجب التحقيق فيها ويجب محاكمة المسؤولين".يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة السليمانية كان قد أعلن الأربعاء الماضي، عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل حقل غاز كورمور في المدينة الواقعة شمالي العراق، مشيرا إلى أنه تمت معالجة شخصين من إصابات طفيفة جراء الحادث.ودان سفين دزيي، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراقي، هذا الهجوم الإرهابي، داعيا الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الهجمات.وشدد المسؤول الكردستاني، على أن حكومة الإقليم ستتخذ كافة الإجراءات لضمان رفاهية العاملين الميدانيين والسكان المحليين.وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/حكومة-كردستان-تطالب-الحكومة-العراقية-باتخاذ-إجراءات-فورية-لمنع-المزيد-من-الهجمات-1064211954.html
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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تدين القصف المتكرر على كردستان وتعتبر الهجمات "تحديا للسيادة العراقية"

17:06 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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دانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، "عمليات القصف المتكرر في الفترة الأخيرة لإقليم كردستان العراق"، مؤكدة أن تلك الهجمات تتحدى سيادة بغداد.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: "تقف الولايات المتحدة مع شركائنا في إدانة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون المتكررة على إقليم كردستان العراق، بما في ذلك ثلاث هجمات في السليمانية في الأيام الأربعة الماضية على البنية التحتية للنفط والغاز".
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
حكومة كردستان تطالب الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الهجمات
أمس, 21:49 GMT
وأضاف البيان: "تهدف هذه الهجمات إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي مثلما تسعى لتحدي السيادة العراقية، وزرع الانقسام، والترهيب. يجب التحقيق فيها ويجب محاكمة المسؤولين".
يذكر أن جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة السليمانية كان قد أعلن الأربعاء الماضي، عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل حقل غاز كورمور في المدينة الواقعة شمالي العراق، مشيرا إلى أنه تمت معالجة شخصين من إصابات طفيفة جراء الحادث.
ودان سفين دزيي، المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراقي، هذا الهجوم الإرهابي، داعيا الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من الهجمات.
وشدد المسؤول الكردستاني، على أن حكومة الإقليم ستتخذ كافة الإجراءات لضمان رفاهية العاملين الميدانيين والسكان المحليين.
وكان العراق قد أعلن أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
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