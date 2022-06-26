https://arabic.sputniknews.com/20220626/أهم-7-ميزات-لـسو-57-ذات-المدى-البعيد-الذي-يغطي-المحيطين-الأطلسي-والهادئ--1064233988.html

أهم 7 ميزات لـ"سو 57" ذات "المدى البعيد" الذي يغطي المحيطين الأطلسي والهادئ

أهم 7 ميزات لـ"سو 57" ذات "المدى البعيد" الذي يغطي المحيطين الأطلسي والهادئ

نشرت مجلة متخصصة بالقتال والعتاد العسكري تقريرا، أشارت فيه إلى وجود 7 ميزات قوية جدا لمقاتلة "سو 57"، تجعلها من النخبة الأقوى في العالم ضد منافسيها "إن وجدوا"،... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T13:53+0000

2022-06-26T13:53+0000

2022-06-26T13:53+0000

رصد عسكري

روسيا

العالم

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وتشير التقارير إلى أن المقاتلة الروسية تؤمن توازن بين مهام القتال الهجومية والأرضية والدفاعية تجعل من الصعب تصنيفها ضمن إحدى هذه الخانات بسبب قدرتها على تنفيذ مختلف المهام القتالية المتنوعة التي تؤمنها ميزاتها الفريدة، حيث صممت الطائرة الشبحية ثقيلة الوزن لتشكل "العمود الفقري للدفاعات الجوية الروسية"، بحسب توصيف "ميلتاري واتش" المتخصصة بأخبار السلاح.ونوهت المجلة إلى صعوبة تصنيف هذه المقاتلة بسبب دمجها للتقنيات المتنوعة مع ميزات تجعل منافساتها الأجنبية أمام نوع مختلف من الطائرات.وعلى الرغم من العمل حول العالم على تطوير مقاتلات من الجيل السادس، إلا أن المقال أكد أن العديد من الميزات الحالية للمقاتل "سو 57" الروسية والملقبة لدى الناتو باسم " Felon" أي (المجرم)، هي بالفعل بارزة ولا مثيل لها في جميع أنحاء العالم، حيث ركزت على 7 ميزات تم الكف عنها على الرغم من وجود الكثير من الميزات التي لا تزال سرية، وهذه الميزات هي:1- (6 رادارات) تتبع 60 هدفا في وقت واحدتعتمد معظم المقاتلات بما في ذلك جميع تصميمات الجيل الخامس المنافسة على رادار واحد فقط، لكن اعتبر المقال أن وجود 6 رادات في "سو 57" جعلها كما لو أنها دمج فيها 6 طائرات في نفس الوقت، حيث تؤمن هذه الرادارات المتنوعة ميزة كبيرة في الوعي بالظروف الخارجية.2- استخدام القذائف والصواريخ الموجهة عن طريق رادارات "APAA"تشكل صواريخ "K-77M" التسلح الجوي الأساسي للمقاتلة، ويتميز الصاروخ بمدى واسع يصل إلى 200 كيلومتر، كما تسمح الزعانف المقصوصة للصاروخ بالانطلاق من فتحات الأسلحة الداخلية، مع وجود رادار على أنف الطائرة يساعد في توجيه الصاروخ.وطور الصاروخ لاستهداف الأهداف الصغيرة جدا والقادرة على المناورة أيضا عن طريق للمناورة باستخدام نظام توجيه هوائي صفيف مرحلي نشط مثبت على أنف المقاتلة من نوع (APAA).3- المدى المتطرف والرحلات الخارقة تعد بدلا عن حاملة طائراتتشبه المقاتلة "سو 57" إلى حد كبير "سو 27" لكن مع مدى أطول بكثير من منافساتها الغربية، كما أن قدرة المقاتلة على الطيران بشكل أسرع من الصوت دون استخدام حواجز لاحقة، بسرعة تتجاوز 2 ماخ، توفر أيضًا أطول مدى أسرع من الصوت في العالم بأكثر من 1500 كيلومتر.4- دفاعات مدعمة بالليزر لا مثيل لها في العالمإحدى الميزات الجديدة للمقاتلة سو 57 والتي حظيت باهتمام ضئيل نسبيا، على الرغم من أهميته، هي نظام الإجراءات المضادة للأشعة تحت الحمراء (DIRCM)، والذي يستخدم الأبراج القادرة على إطلاق أشعة الليزر لإعاقة الصواريخ القادمة بعد أن يتم اكتشافها بواسطة فتحات كاشف إطلاق الصواريخ لدى المقاتلة، ولا تمتلك هذا النظام اي مقاتلة في العالم.5- قدرة فائقة على المناورةطورت "سو 57" بناء على خبرة جمعت من تصنيع مجموعة من المقتلات الروسية التي تمتعت بأقوى قدرة على المناورة في العالم، حيث تم تطوير المقاتلة اعتمادا على الخبرة الكبيرة التي جمعت من المقاتلات مع زيادة قوة الدفع بفضل محرك الطائرة، بالإضافة إلى أن هيكل الطائرة مصمم ليكون أكثر قدرة على المناورة.6- قدرة على الهبوط والإقلاع من مدرج مؤقت وبسيطركزت المقاتلات الروسية منذ ثمانينات القرن الماضي، بشدة على القدرة على العمل بأقل قدر من الصيانة ومن المطارات السريعة في الحالات الطارئة.وتستطيع "سو 57" الإقلاع من مسافات قصيرة جدًا والتي تم تسليط الضوء عليها على أنها من المحتمل أن تجعلها مناسبة تماما للعمل على حاملات الطائرات ايضا مع الحد الأدنى من التكيف.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/تقارير-4-أشباح-متخفية-روسية-حيدت-الدفاعات-الأوكرانية-خبأت-في-بطنها-قاتل-الرادارات-1063718730.html

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