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https://arabic.sputniknews.com/20220626/إثيوبيا-تعتقل-شرطيين-وتبحث-عن-جنديين-أحرقوا-رجلا-من-تيغراي-حيا-1064213602.html
إثيوبيا تعتقل شرطيين وتبحث عن جنديين أحرقوا رجلا من تيغراي حيا
إثيوبيا تعتقل شرطيين وتبحث عن جنديين أحرقوا رجلا من تيغراي حيا
اعتقلت السلطات الإثيوبية ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بشريط فيديو يُظهر حرق رجل أعزل حيا حتى الموت، حسبما ذكر مسؤول إثيوبي يوم السبت. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T03:26+0000
2022-06-26T03:26+0000
أخبار إثيوبيا
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وقال وزير العدل الإثيوبي فيكادو تسيغا، إن اثنين من أفراد قوات الشرطة الخاصة في المنطقة الجنوبية ومدنيا واحدا اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في جريمة القتل المروعة.وكان الجنديان قد هربا من الجيش الإثيوبي واختبأ كل منهما بعد وقت قصير من ظهور فيديو جريمة القتل في مارس.فقد حدثت صدمة في إثيوبيا في مارس عندما ظهر شريط فيديو لرجل من تيغراي وهو يحترق حتى الموت في منطقة بينيشانغول-غوموز الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/إثيوبيا-جبهة-تيغراي-تستعد-لخوض-حرب-جديدة-عبر-أجندة-خفية-1064145013.html
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أخبار إثيوبيا

إثيوبيا تعتقل شرطيين وتبحث عن جنديين أحرقوا رجلا من تيغراي حيا

03:26 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERASجثة شاب قال شهود إن الأمن أطلق عليه النار لخرقه حظر التجول في ميكيلي- تيغراي في 27 فبراير 2021.
جثة شاب قال شهود إن الأمن أطلق عليه النار لخرقه حظر التجول في ميكيلي- تيغراي في 27 فبراير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / EDUARDO SOTERAS
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اعتقلت السلطات الإثيوبية ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بشريط فيديو يُظهر حرق رجل أعزل حيا حتى الموت، حسبما ذكر مسؤول إثيوبي يوم السبت.
وقال وزير العدل الإثيوبي فيكادو تسيغا، إن اثنين من أفراد قوات الشرطة الخاصة في المنطقة الجنوبية ومدنيا واحدا اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في جريمة القتل المروعة.
وذكر تسيغا أن الحكومة تبحث أيضا عن جنديين إثيوبيين متهمين بالضلوع في جريمة القتل البشعة.
وكان الجنديان قد هربا من الجيش الإثيوبي واختبأ كل منهما بعد وقت قصير من ظهور فيديو جريمة القتل في مارس.
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
إثيوبيا: جبهة تيغراي تستعد لخوض حرب جديدة عبر "أجندة خفية"
24 يونيو, 09:44 GMT
فقد حدثت صدمة في إثيوبيا في مارس عندما ظهر شريط فيديو لرجل من تيغراي وهو يحترق حتى الموت في منطقة بينيشانغول-غوموز الغربية.
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