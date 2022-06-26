https://arabic.sputniknews.com/20220626/إثيوبيا-تعتقل-شرطيين-وتبحث-عن-جنديين-أحرقوا-رجلا-من-تيغراي-حيا-1064213602.html
إثيوبيا تعتقل شرطيين وتبحث عن جنديين أحرقوا رجلا من تيغراي حيا
إثيوبيا تعتقل شرطيين وتبحث عن جنديين أحرقوا رجلا من تيغراي حيا
اعتقلت السلطات الإثيوبية ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بشريط فيديو يُظهر حرق رجل أعزل حيا حتى الموت، حسبما ذكر مسؤول إثيوبي يوم السبت. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T03:26+0000
2022-06-26T03:26+0000
2022-06-26T03:26+0000
أخبار إثيوبيا
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وقال وزير العدل الإثيوبي فيكادو تسيغا، إن اثنين من أفراد قوات الشرطة الخاصة في المنطقة الجنوبية ومدنيا واحدا اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في جريمة القتل المروعة.وكان الجنديان قد هربا من الجيش الإثيوبي واختبأ كل منهما بعد وقت قصير من ظهور فيديو جريمة القتل في مارس.فقد حدثت صدمة في إثيوبيا في مارس عندما ظهر شريط فيديو لرجل من تيغراي وهو يحترق حتى الموت في منطقة بينيشانغول-غوموز الغربية.
https://arabic.sputniknews.com/20220624/إثيوبيا-جبهة-تيغراي-تستعد-لخوض-حرب-جديدة-عبر-أجندة-خفية-1064145013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا
إثيوبيا تعتقل شرطيين وتبحث عن جنديين أحرقوا رجلا من تيغراي حيا
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اعتقلت السلطات الإثيوبية ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بشريط فيديو يُظهر حرق رجل أعزل حيا حتى الموت، حسبما ذكر مسؤول إثيوبي يوم السبت.
وقال وزير العدل الإثيوبي فيكادو تسيغا، إن اثنين من أفراد قوات الشرطة الخاصة في المنطقة الجنوبية
ومدنيا واحدا اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في جريمة القتل المروعة.
وذكر تسيغا أن الحكومة تبحث أيضا عن جنديين إثيوبيين متهمين بالضلوع في جريمة القتل البشعة.
وكان الجنديان قد هربا من الجيش الإثيوبي واختبأ كل منهما بعد وقت قصير من ظهور فيديو جريمة القتل في مارس.
فقد حدثت صدمة في إثيوبيا في مارس عندما ظهر شريط فيديو لرجل من تيغراي وهو يحترق حتى الموت في منطقة بينيشانغول-غوموز الغربية.