https://arabic.sputniknews.com/20220626/إسبانيا-الناتو-لم-يبحث-قط-مسألة-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-1064235008.html
إسبانيا: "الناتو" لم يبحث قط مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف
إسبانيا: "الناتو" لم يبحث قط مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، إن قضية انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف "الناتو" لم تناقش مطلقا ولم تطرح في الوقت الحالي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:52+0000
2022-06-26T13:52+0000
2022-06-26T13:52+0000
أخبار أوكرانيا
الناتو
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موسكو- سبوتنيك. وصرح ألباريس لصحيفة "الباييس" الإسبانية "أنه (انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو) لم يناقش مطلقا، لم نتحدث عنه أبدا ولا نفعله الآن".في مقابلة خاصة مع صحيفة " فاينانشيال تايمز"، قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيغور غوفكفا، إن "أوكرانيا لن تتخذ خطوات للانضمام إلى الناتو، حيث رفض أعضاء الحلف هذه الخطوة المهمة".وأوضح المسؤول أن انضمام كييف إلى الكتلة العسكرية لم يكن ممكنا على المدى القصير، لكنه أعرب عن أمله في أن يؤكد الناتو الشراكة الاستراتيجية مع كييف، داعيا الحلف إلى الاعتراف بالدور المركزي لأوكرانيا في الأمن الأوروبي خلال القمة المقبلة في مدريد.وأكد وزير الخارجية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيشارك في قمة الناتو في مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/ حزيران عبر تقنية الفيديو.ومن المتوقع أن تتضمن أجندة القمة تبني مفهوم استراتيجي جديد يحدد سياسات التحالف وأولوياته للعقد المقبل، ونشر جديد للقوات في أوروبا، وحزمة مساعدات لأوكرانيا.في الأسبوع الماضي، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن القادة المشاركين سيعلنون أن "روسيا لم تعد دولة شريكة للحلف".
https://arabic.sputniknews.com/20220620/أمين-عام-حلف-الناتو-نتعهد-مع-الاتحاد-الأوروبي-بتقديم-دعم-طويل-الأمد-إلى-أوكرانيا-1063918124.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
إسبانيا: "الناتو" لم يبحث قط مسألة انضمام أوكرانيا إلى الحلف
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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، إن قضية انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف "الناتو" لم تناقش مطلقا ولم تطرح في الوقت الحالي.
موسكو- سبوتنيك
. وصرح ألباريس لصحيفة "الباييس" الإسبانية "أنه (انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو) لم يناقش مطلقا، لم نتحدث عنه أبدا ولا نفعله الآن".
في مقابلة خاصة مع صحيفة " فاينانشيال تايمز"، قال نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إيغور غوفكفا، إن "أوكرانيا لن تتخذ خطوات للانضمام إلى الناتو، حيث رفض أعضاء الحلف هذه الخطوة المهمة".
وأوضح المسؤول أن انضمام كييف إلى الكتلة العسكرية لم يكن ممكنا على المدى القصير
، لكنه أعرب عن أمله في أن يؤكد الناتو الشراكة الاستراتيجية مع كييف، داعيا الحلف إلى الاعتراف بالدور المركزي لأوكرانيا في الأمن الأوروبي خلال القمة المقبلة في مدريد.
وأكد وزير الخارجية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيشارك في قمة الناتو في مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/ حزيران عبر تقنية الفيديو.
ومن المتوقع أن تتضمن أجندة القمة
تبني مفهوم استراتيجي جديد يحدد سياسات التحالف وأولوياته للعقد المقبل، ونشر جديد للقوات في أوروبا، وحزمة مساعدات لأوكرانيا.
في الأسبوع الماضي، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن القادة المشاركين سيعلنون أن "روسيا لم تعد دولة شريكة للحلف".