https://arabic.sputniknews.com/20220626/إسرائيل-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-جيش-لبنان-الجنوبي-وبينيت-يعلق-1064236621.html

إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن "جيش لبنان الجنوبي"... وبينيت يعلق

إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن "جيش لبنان الجنوبي"... وبينيت يعلق

اتخذت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن عناصر "جيش لبنان الجنوبي". 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T14:26+0000

2022-06-26T14:26+0000

2022-06-26T14:26+0000

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد خلالها أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على قرار هبة تمنح لقدامى عناصر "جيش لبنان الجنوبي".وذكر أدرعي أن بلاده صادقت على قرار هبة تمنح لقدامى عناصر "جيش لبنان الجنوبي"، تتمثل في مساعدة مادية لامتلاك منزل تقدر بـ 550 ألف شيكل، وهو ما يعادل نحو 161 ألف دولار.وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه المساعدة قد تم تخصيصها لمن خدموا في "جيش لبنان الجنوبي" بحسب أحكام قانون "جيش لبنان الجنوبي" وعائلاتهم، شريطة أن يكونوا مقيمين في إسرائيل.وأعرب الجيش الإسرائيلي عن تقديره لهذه العناصر، قائلا: "تقديرا لمن حارب كتفا إلى كتف مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وحاربوا إلى جانبنا وخاطروا بأرواحهم".ومن ناحيته، أعرب نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن فخره بما قامت به حكومته تجاه هذه العناصر، مؤكدا أنه تم تصحيح الظلم الواقع على عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الذي وقفوا إلى جانب قواته العسكرية طيلة 18 عاما كاملة، في الجنوب اللبناني.ويشار إلى أن "جيش لبنان الجنوبي" هو عبارة عن مجموعة تم تشكيلها بدعم من إسرائيل من أبناء القرى الجنوبية ووحدات منشقة من الجيش اللبناني، في العام 1976 وقاتلت بجانب الجيش الإسرائيلي، حيث تولى سعد حداد، قيادة هذه العناصر، وبعد وفاته، خلفه أنطوان لحد.

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