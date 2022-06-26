إسرائيل تتخذ قرارا جديدا بشأن "جيش لبنان الجنوبي"... وبينيت يعلق
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
© Sputnik . Abedal Kader Albai
اتخذت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن عناصر "جيش لبنان الجنوبي".
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد خلالها أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على قرار هبة تمنح لقدامى عناصر "جيش لبنان الجنوبي".
وذكر أدرعي أن بلاده صادقت على قرار هبة تمنح لقدامى عناصر "جيش لبنان الجنوبي"، تتمثل في مساعدة مادية لامتلاك منزل تقدر بـ 550 ألف شيكل، وهو ما يعادل نحو 161 ألف دولار.
صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار هبة تمنح لقدامى عناصر #جيش_لبنان_الجنوبي، لتختتم مرحلة استمرت أربع سنوات تولاها #جيش_الدفاع، من أجل مساعدة هذه الفئة وتقديرًا لمن حارب كتف إلى كتف مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية pic.twitter.com/UI0FQf7YOX— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 26, 2022
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه المساعدة قد تم تخصيصها لمن خدموا في "جيش لبنان الجنوبي" بحسب أحكام قانون "جيش لبنان الجنوبي" وعائلاتهم، شريطة أن يكونوا مقيمين في إسرائيل.
وأعرب الجيش الإسرائيلي عن تقديره لهذه العناصر، قائلا: "تقديرا لمن حارب كتفا إلى كتف مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وحاربوا إلى جانبنا وخاطروا بأرواحهم".
בוצע.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 26, 2022
היום תיקנו עוול נורא כלפי לוחמי צד"ל.
חיילי צד"ל (צבא דרום לבנון) לחמו לצידנו משך 18 שנות הפעילות שלנו בדרום לבנון.
לחמנו זה לצד זה.
עד הנסיגה מלבנון בשנת 2000, רבים מלוחמי צד"ל נאלצו לעזוב את בתיהם בלבנון ולהגיע לישראל בתוך שעות בודדות, מחשש לנקמה נוראה של חיזבאללה. >> pic.twitter.com/d7PkX2762f
ومن ناحيته، أعرب نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن فخره بما قامت به حكومته تجاه هذه العناصر، مؤكدا أنه تم تصحيح الظلم الواقع على عناصر "جيش لبنان الجنوبي" الذي وقفوا إلى جانب قواته العسكرية طيلة 18 عاما كاملة، في الجنوب اللبناني.
ويشار إلى أن "جيش لبنان الجنوبي" هو عبارة عن مجموعة تم تشكيلها بدعم من إسرائيل من أبناء القرى الجنوبية ووحدات منشقة من الجيش اللبناني، في العام 1976 وقاتلت بجانب الجيش الإسرائيلي، حيث تولى سعد حداد، قيادة هذه العناصر، وبعد وفاته، خلفه أنطوان لحد.