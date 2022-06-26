https://arabic.sputniknews.com/20220626/إسرائيل-و4-دول-عربية-تشارك-في-اجتماع-البحرين--1064236818.html

البحرين تستضيف اجتماعا يضم إسرائيل و4 دول عربية

البحرين تستضيف اجتماعا يضم إسرائيل و4 دول عربية

تستضيف العاصمة البحرينية، المنامة، غدا الاثنين، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لـ "قمة النقب"، بحضور إسرائيلي عربي وأمريكي. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T14:32+0000

2022-06-26T14:32+0000

2022-06-26T14:34+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأحد: "ينعقد غدا الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لقمة النقب في المنامة في البحرين".وأضافت أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن وزارات خارجية كل من البحرين والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والمغرب.وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع سيحاول ممثلو الدول الست اعتماد صورة رسمية للمنتدى كهيئة دائمة ومستمرة.وسوف يمثل إسرائيل المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز ونائب المدير العام للشرق الأوسط عوديد يوسف.ونقلت القناة عن يوسف قوله: "الغرض هو ترجمة خطط التعاون إلى إطار عمل. في قمة النقب تقرر تشكيل 6 مجموعات عمل، من (مجال) الغذاء والماء إلى السياحة والزراعة".في اجتماع الغد، سيحدد المشاركون الدولة التي ستترأس كل مجموعة عمل، وتحديد كيفية إدارة المنتدى.وقال المسؤول الإسرائيلي إن الهدف هو تحويل اجتماع وزراء خارجية الدول الست إلى حدث سنوي ينعقد في كل مرة في بلد مختلف، وأن تصبح اجتماعات مديري وزارات خارجية الدول نفسها- اللجنة التوجيهية- حدثا روتينيا أكثر.وأكد عوديد يوسف أنه "ستكون هناك مجموعات فرعية تعمل على المحتوى والمشاريع وسوف يتم رفع الأمور دائما إلى مستوى رفيع".وبحسب القناة، فإن "دعوة الأردنيين لاستضافة المنتدى القادم ما زالت قائمة، لكن فقط مديري وزارات خارجية الدول التي شاركت في قمة النقب سيشاركون في اللجنة التوجيهية".وتابعت القناة: "تريد إسرائيل أن يكون المنتدى مفتوحا لدخول المزيد من الدول في المستقبل، وكذلك للسماح للدول الأوروبية بالانضمام، بموافقة المشاركين، إلى مشروع أو آخر".ونقلت عن يوسف قوله: "زيارة بايدن إلى إسرائيل حدث مهم للغاية يساعد في تلك الجهود"، مضيفا: "آمل أن نصل يوما ما إلى النقطة التي تنضم فيها المملكة العربية السعودية إلى المنتدى. أعتقد أنهم يتابعون تطورات هذا المنتدى وأشياء أخرى".وحول انضمام الفلسطينيين إلى المنتدى، قال يوسف: "هذا ليس منبرا يتعامل مع القضية الفلسطينية، ولكنه منتدى يتعامل مع الأمور الاقتصادية".وأواخر مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة النقب جنوبي إسرائيل قمة جمعت وزارء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، استمرت يومين، وانتهت بإعلان استمرار تعزيز العلاقات المشتركة وإقامة "منتدى دائم بين الدول المشاركة".

https://arabic.sputniknews.com/20220328/إسرائيل-تخطط-لتحويل-قمة-النقب-إلى-منتدى-سنوي-1060554052.html

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