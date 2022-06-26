https://arabic.sputniknews.com/20220626/إصابة-3-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1064218550.html
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص على فلسطينيين في الضفة الغربية فأدى ذلك إلى سقوط 3 مصابين. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:33+0000
2022-06-26T09:33+0000
2022-06-26T09:33+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227106_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_14b1f880d2ddd29791779a5a347d3d78.jpg
ذكرت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين غرب طولكرم والثالث في مخيم نور شمس.ولفتت وكالة "وفا" الإخبارية الفلسطينية إلى أن المصابين الذين سقطوا قرب حاجز الطيبة غرب طولكرم تم استهدافهم بالرصاص في الأطراف السفلية، بينما أصيب الثالث برصاصة مطاطية في الكتف.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حالة المصابين الثلاثة مستقرة.يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت تساند قوات خاصة "مستعربون" خلال قيامهم باعتقال شباب فلسطينيين شرق مدينة طولكرم ومناطق أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الصحة-الفلسطينية-مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-بالضفة-الغربية-1062090946.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227106_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d57c50eb1178c2590be826ddeab67916.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
تابعنا عبر
أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص على فلسطينيين في الضفة الغربية فأدى ذلك إلى سقوط 3 مصابين.
ذكرت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين
غرب طولكرم والثالث في مخيم نور شمس.
ولفتت وكالة "وفا" الإخبارية الفلسطينية إلى أن المصابين الذين سقطوا
قرب حاجز الطيبة غرب طولكرم تم استهدافهم بالرصاص في الأطراف السفلية، بينما أصيب الثالث برصاصة مطاطية في الكتف.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حالة المصابين الثلاثة مستقرة.
يذكر أن القوات الإسرائيلية
كانت تساند قوات خاصة "مستعربون" خلال قيامهم باعتقال شباب فلسطينيين شرق مدينة طولكرم ومناطق أخرى.