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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص على فلسطينيين في الضفة الغربية فأدى ذلك إلى سقوط 3 مصابين. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:33+0000
2022-06-26T09:33+0000
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ذكرت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين غرب طولكرم والثالث في مخيم نور شمس.ولفتت وكالة "وفا" الإخبارية الفلسطينية إلى أن المصابين الذين سقطوا قرب حاجز الطيبة غرب طولكرم تم استهدافهم بالرصاص في الأطراف السفلية، بينما أصيب الثالث برصاصة مطاطية في الكتف.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حالة المصابين الثلاثة مستقرة.يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت تساند قوات خاصة "مستعربون" خلال قيامهم باعتقال شباب فلسطينيين شرق مدينة طولكرم ومناطق أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الصحة-الفلسطينية-مقتل-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-بالضفة-الغربية-1062090946.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

09:33 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Mahmoud Illeanمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص على فلسطينيين في الضفة الغربية فأدى ذلك إلى سقوط 3 مصابين.
ذكرت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اثنين من المصابين غرب طولكرم والثالث في مخيم نور شمس.
قتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
11 مايو, 09:44 GMT
ولفتت وكالة "وفا" الإخبارية الفلسطينية إلى أن المصابين الذين سقطوا قرب حاجز الطيبة غرب طولكرم تم استهدافهم بالرصاص في الأطراف السفلية، بينما أصيب الثالث برصاصة مطاطية في الكتف.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حالة المصابين الثلاثة مستقرة.
يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت تساند قوات خاصة "مستعربون" خلال قيامهم باعتقال شباب فلسطينيين شرق مدينة طولكرم ومناطق أخرى.
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