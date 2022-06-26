https://arabic.sputniknews.com/20220626/إيران-تدعم-إعادة-فتح-السفارات-مع-السعودية-وتقول-إن-تعزيز-العلاقات-مع-مصر-يصب-في-مصلحة-المنطقة-1064262845.html

إيران تدعم إعادة فتح السفارات مع السعودية وتقول إن تعزيز العلاقات مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

إيران تدعم إعادة فتح السفارات مع السعودية وتقول إن تعزيز العلاقات مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الأحد، أن بلاده "تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية". 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T20:36+0000

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وقال عبد اللهيان، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن "طهران تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية"، مؤكدا أن حل مشاكل المنطقة لن يأتي إلا من داخل المنطقة، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف أن "طهران تدعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن وإنهاء الحصار الإنساني في هذا البلد"، مشيدا بجهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلة الإقليمية والحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية.وبشأن العلاقات مع مصر، قال عبد وزير الخارجية الإيراني، إن "هناك قواسم مشتركة عديدة بين إيران ومصر وتعزيز العلاقات بينهما سيصب في صالح المنطقة".وكان مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، قال، إن طهران مهتمة بتحسين علاقاتها مع القاهرة.وحسب وكالة "إسنا"، أضاف المسؤول الإيراني، أن إيران والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة، وأن العلاقات بينهما تؤثر أيضا على العلاقات مع عدد كبير من دول الخليج وشمال أفريقيا.كما دعا وزير الخارجية الإيراني، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220106/إيران-السعودية-ترغب-في-حوار-يركز-على-العلاقات-الثنائية-معنا-1055044520.html

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