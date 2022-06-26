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إيران تدعم إعادة فتح السفارات مع السعودية وتقول إن تعزيز العلاقات مع مصر يصب في مصلحة المنطقة
إيران تدعم إعادة فتح السفارات مع السعودية وتقول إن تعزيز العلاقات مع مصر يصب في مصلحة المنطقة
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الأحد، أن بلاده "تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية". 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T20:36+0000
2022-06-26T20:36+0000
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وقال عبد اللهيان، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن "طهران تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية"، مؤكدا أن حل مشاكل المنطقة لن يأتي إلا من داخل المنطقة، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف أن "طهران تدعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن وإنهاء الحصار الإنساني في هذا البلد"، مشيدا بجهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلة الإقليمية والحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية.وبشأن العلاقات مع مصر، قال عبد وزير الخارجية الإيراني، إن "هناك قواسم مشتركة عديدة بين إيران ومصر وتعزيز العلاقات بينهما سيصب في صالح المنطقة".وكان مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، قال، إن طهران مهتمة بتحسين علاقاتها مع القاهرة.وحسب وكالة "إسنا"، أضاف المسؤول الإيراني، أن إيران والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة، وأن العلاقات بينهما تؤثر أيضا على العلاقات مع عدد كبير من دول الخليج وشمال أفريقيا.كما دعا وزير الخارجية الإيراني، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220106/إيران-السعودية-ترغب-في-حوار-يركز-على-العلاقات-الثنائية-معنا-1055044520.html
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إيران تدعم إعادة فتح السفارات مع السعودية وتقول إن تعزيز العلاقات مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

20:36 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الأحد، أن بلاده "تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية".
وقال عبد اللهيان، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن "طهران تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية"، مؤكدا أن حل مشاكل المنطقة لن يأتي إلا من داخل المنطقة، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
إيران: مستعدون لاستئناف العلاقات مع السعودية ويجب إشراك مصر وتركيا في الحوار
6 يناير, 16:04 GMT
وأضاف أن "طهران تدعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن وإنهاء الحصار الإنساني في هذا البلد"، مشيدا بجهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلة الإقليمية والحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية.
وبشأن العلاقات مع مصر، قال عبد وزير الخارجية الإيراني، إن "هناك قواسم مشتركة عديدة بين إيران ومصر وتعزيز العلاقات بينهما سيصب في صالح المنطقة".
وكان مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية، مير مسعود حسينيان، قال، إن طهران مهتمة بتحسين علاقاتها مع القاهرة.
وحسب وكالة "إسنا"، أضاف المسؤول الإيراني، أن إيران والسعودية هما أكبر دولتين في المنطقة، وأن العلاقات بينهما تؤثر أيضا على العلاقات مع عدد كبير من دول الخليج وشمال أفريقيا.
كما دعا وزير الخارجية الإيراني، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.
وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.
وأضاف أن الحوار مع السعودية "إيجابي وبناء"، وأن بلاده مستعدة لإعادة العلاقات في أي وقت، مؤكدا أن طهران تؤمن بأهمية الحوار الإقليمي الواسع، الذي يشمل السعودية ومصر وتركيا لحل مشاكل المنطقة.
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