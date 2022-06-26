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https://arabic.sputniknews.com/20220626/إيقاف-متصفح-إنترنت-إكسبلورر-يتسبب-لليابان-في-أزمة-ممتدة-ومعقدة-1064240192.html
إيقاف متصفح "إنترنت إكسبلورر" يتسبب لليابان في أزمة ممتدة ومعقدة
إيقاف متصفح "إنترنت إكسبلورر" يتسبب لليابان في أزمة ممتدة ومعقدة
ودّعت شركة "مايكروسوفت" متصفح "إنترنت إكسبلورر" في 16 يونيو/ حزيران، وفي حين حدث ذلك في هدوء تام بالنسبة للمستخدمين في ظل وجود بدائل عديدة، فإن الإجراء أثار... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T15:28+0000
2022-06-26T15:28+0000
مجتمع
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وفقا للصحيفة اليابانية "نيكي"، فإن العديد من الشركات والوكالات الحكومية في البلاد التي انتظرت تحديث مواقعها على الإنترنت حتى اللحظة الأخيرة، شعرت بقلق شديد من إجراء "مايكروسوفت".ومنذ أبريل/ نيسان، تلقت شركة تطوير البرامج "كمبيوتر إنجنيرينغ أند كونسلتنغ"، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، طلبات للمساعدة، إحداها ناشدت الشركة، قائلة: "هل يمكنك فعل شيء ما حتى لا نواجه أية مشاكل".وكان أغلب هؤلاء العملاء هم وكالات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تصنيع وخدمات لوجستية تشغل مواقع ويب متوافقة فقط مع متصفح "إنترنت إكسبلورر".وقال مسؤول في الشركة، الذي يتوقع أن تستمر الفوضى بين العملاء المماطلين "بضعة أشهر": "لقد علموا (بالتوقف التدريجي) منذ فترة طويلة، لكن لا بد أنهم أرجأوا اتخاذ الإجراءات".أوقفت "مايكروسوفت" دعم متصفح "إنترنت إكسبلورر" رسميا، في 15 يونيو، بعد 27 عاما من الخدمة، والآن ينتقل العديد من المستخدمين إلى "غوغل كروم".كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة "كيمانز نت" لمزود تكنولوجيا المعلومات، في مارس/ آذار، أن عددا كبيرا من المؤسسات في اليابان تعتمد على "إنترنت إكسبلورر"، حيث قال 49% من المشاركين إنهم استخدموا المتصفح للعمل.
https://arabic.sputniknews.com/20210520/بعد-26-عاما-مايكروسوفت-تعلن-وفاة-متصفحها-الشهير-للإنترنت-إكسبلورر-في-2022-1049020519.html
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مجتمع

إيقاف متصفح "إنترنت إكسبلورر" يتسبب لليابان في أزمة ممتدة ومعقدة

15:28 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / KIYOUNG JUNGتشييد قبر لمتصفح "إنترنت إكسبلورر" في كوريا الجنوبية بعد توقف العمل به رسميا، 17 يونيو/ حزيران 2022
تشييد قبر لمتصفح إنترنت إكسبلورر في كوريا الجنوبية بعد توقف العمل به رسميا، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / KIYOUNG JUNG
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ودّعت شركة "مايكروسوفت" متصفح "إنترنت إكسبلورر" في 16 يونيو/ حزيران، وفي حين حدث ذلك في هدوء تام بالنسبة للمستخدمين في ظل وجود بدائل عديدة، فإن الإجراء أثار شعورا بالذعر في اليابان.
وفقا للصحيفة اليابانية "نيكي"، فإن العديد من الشركات والوكالات الحكومية في البلاد التي انتظرت تحديث مواقعها على الإنترنت حتى اللحظة الأخيرة، شعرت بقلق شديد من إجراء "مايكروسوفت".
ومنذ أبريل/ نيسان، تلقت شركة تطوير البرامج "كمبيوتر إنجنيرينغ أند كونسلتنغ"، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، طلبات للمساعدة، إحداها ناشدت الشركة، قائلة: "هل يمكنك فعل شيء ما حتى لا نواجه أية مشاكل".
وكان أغلب هؤلاء العملاء هم وكالات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تصنيع وخدمات لوجستية تشغل مواقع ويب متوافقة فقط مع متصفح "إنترنت إكسبلورر".
متصفح إنترنت إكسبلورر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2021
بعد 26 عاما... مايكروسوفت تعلن وفاة متصفحها الشهير للإنترنت "إكسبلورر" في 2022
20 مايو 2021, 15:04 GMT
وقال مسؤول في الشركة، الذي يتوقع أن تستمر الفوضى بين العملاء المماطلين "بضعة أشهر": "لقد علموا (بالتوقف التدريجي) منذ فترة طويلة، لكن لا بد أنهم أرجأوا اتخاذ الإجراءات".
أوقفت "مايكروسوفت" دعم متصفح "إنترنت إكسبلورر" رسميا، في 15 يونيو، بعد 27 عاما من الخدمة، والآن ينتقل العديد من المستخدمين إلى "غوغل كروم".
كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة "كيمانز نت" لمزود تكنولوجيا المعلومات، في مارس/ آذار، أن عددا كبيرا من المؤسسات في اليابان تعتمد على "إنترنت إكسبلورر"، حيث قال 49% من المشاركين إنهم استخدموا المتصفح للعمل.
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