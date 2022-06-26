https://arabic.sputniknews.com/20220626/إيلون-ماسك-يحذر-من-أن-تواجه-أمريكا-مصير-اليابان-1064221678.html
إيلون ماسك يحذر من أن تواجه أمريكا مصير اليابان
إيلون ماسك يحذر من أن تواجه أمريكا مصير اليابان
حذّر الملياردير، إيلون ماسك، أمريكا من أنها قد تواجه مصيرا مشابها لمصير اليابان، إذا لم تتحسن معدلات الخصوبة المتدهورة هناك، بحسب رأيه. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T10:43+0000
2022-06-26T10:43+0000
2022-06-26T10:43+0000
مجتمع
منوعات
إيلون ماسك
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وأكد في محادثة مع مالكي في شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، أنه بـ"مجرد أن يبدأ معدل المواليد في الانخفاض، فإنه يأخذ في التسارع"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وفي العام الماضي، شهدت اليابان انخفاضا في عدد سكانها بأكثر من 600 ألف، نتيجة انخفاض معدلات الخصوبة، وسرعة شيخوخة السكان.وحذر ماسك من أنه "إذا استمر هذا الاتجاه، فسوف تختفي اليابان تماما"، معربا عن أمله ألا يتحقق هذا.كما توقع رئيس شركة "سبيس إكس" من أن الصين قد تواجه مصيرا مماثلا لليابان، بسبب سياساتها بشأن تنظيم الأسرة.واستمر معدل الخصوبة في الصين في الانخفاض، حتى عندما سمحت الدولة للأسر بإنجاب ما يصل إلى 3 أطفال، بعد التخلي عن سياسة إنجاب طفل واحد، وفقا لأحد التحليلات.وأشار إيلون ماسك إلى أنه "نظرا لأن المجتمعات تميل إلى أن تصبح أكثر ثراءً وأقل تدينا، فإن الأزواج ينجبون عددا أقل من الأطفال".
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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك
إيلون ماسك يحذر من أن تواجه أمريكا مصير اليابان
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حذّر الملياردير، إيلون ماسك، أمريكا من أنها قد تواجه مصيرا مشابها لمصير اليابان، إذا لم تتحسن معدلات الخصوبة المتدهورة هناك، بحسب رأيه.
وأكد في محادثة مع مالكي في شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، أنه بـ"مجرد أن يبدأ معدل المواليد في الانخفاض، فإنه يأخذ في التسارع"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل"
البريطانية.
وفي العام الماضي، شهدت اليابان انخفاضا في عدد سكانها بأكثر من 600 ألف، نتيجة انخفاض معدلات الخصوبة، وسرعة شيخوخة السكان.
وحذر ماسك من أنه "إذا استمر هذا الاتجاه، فسوف تختفي اليابان تماما"، معربا عن أمله ألا يتحقق هذا.
كما توقع رئيس شركة "سبيس إكس" من أن الصين قد تواجه مصيرا مماثلا لليابان، بسبب سياساتها بشأن تنظيم الأسرة.
واستمر معدل الخصوبة في الصين في الانخفاض، حتى عندما سمحت الدولة للأسر بإنجاب ما يصل إلى 3 أطفال، بعد التخلي عن سياسة إنجاب طفل واحد، وفقا لأحد التحليلات.
وأشار إيلون ماسك إلى أنه "نظرا لأن المجتمعات تميل إلى أن تصبح أكثر ثراءً وأقل تدينا، فإن الأزواج ينجبون عددا أقل من الأطفال".