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https://arabic.sputniknews.com/20220626/استطلاع-أقل-من-ثلاثة-في-المئة-من-الشركات-اليابانية-غادرت-روسيا-1064217472.html
استطلاع: أقل من ثلاثة في المئة من الشركات اليابانية غادرت روسيا
استطلاع: أقل من ثلاثة في المئة من الشركات اليابانية غادرت روسيا
قررت أربع شركات فقط من أصل 168 شركة يابانية تعمل في روسيا مغادرة سوقها بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T08:45+0000
2022-06-26T08:45+0000
روسيا
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كنسبة مئوية، تخلت 2.4% فقط من الشركات اليابانية عن السوق الروسية. ويعود الرقم القياسي من حيث عدد الشركات التي أوقفت عملياتها بالكامل في روسيا إلى المملكة المتحدة بحوالي 48% من الشركات، تليها كندا بـ33% شركة ثم الولايات المتحدة بحوالي 29% شركة.وأوضح ممثلو بنك معلومات "تيكوكو" لوكالة "كيودو": "كان الفرق هو أن الشركات اليابانية لم تضع خططا مفصلة مسبقا لمغادرة السوق".وأكدوا أن رجال الأعمال اليابانيين ليسوا في عجلة من أمرهم للتخلي عن الأرباح الروسية، كما هو الحال مع إيطاليا، فعدد الشركات التي قررت مغادرة روسيا 5% فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/بريطانيا-والولايات-المتحدة-وكندا-واليابان-تقرر-حظر-واردات-الذهب-الروسي-1064215792.html
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استطلاع: أقل من ثلاثة في المئة من الشركات اليابانية غادرت روسيا

08:45 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورسيارات في شارع كريمسكي فال وسط موسكو، وفي الخلفية ناطحات سحاب المركز التجاري "موسكو-سيتي".
سيارات في شارع كريمسكي فال وسط موسكو، وفي الخلفية ناطحات سحاب المركز التجاري موسكو-سيتي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قررت أربع شركات فقط من أصل 168 شركة يابانية تعمل في روسيا مغادرة سوقها بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
كنسبة مئوية، تخلت 2.4% فقط من الشركات اليابانية عن السوق الروسية. ويعود الرقم القياسي من حيث عدد الشركات التي أوقفت عملياتها بالكامل في روسيا إلى المملكة المتحدة بحوالي 48% من الشركات، تليها كندا بـ33% شركة ثم الولايات المتحدة بحوالي 29% شركة.
وأوضح ممثلو بنك معلومات "تيكوكو" لوكالة "كيودو": "كان الفرق هو أن الشركات اليابانية لم تضع خططا مفصلة مسبقا لمغادرة السوق".
وأكدوا أن رجال الأعمال اليابانيين ليسوا في عجلة من أمرهم للتخلي عن الأرباح الروسية، كما هو الحال مع إيطاليا، فعدد الشركات التي قررت مغادرة روسيا 5% فقط.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان تقرر حظر واردات الذهب الروسي
07:21 GMT
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