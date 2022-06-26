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الآلاف من سائقي الحافلات في إسرائيل يبدؤون إضرابا عن العمل
الآلاف من سائقي الحافلات في إسرائيل يبدؤون إضرابا عن العمل
أضرب أكثر من خمسة آلاف من سائقي الحافلات العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن العمل احتجاجا على ظروف العمل والأجور، بحسب نقابة سائقي الحافلات الإسرائيلية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:54+0000
2022-06-26T13:54+0000
العالم
إسرائيل
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وقال رئيس نقابة سائقي الحافلات يسرائيل جانون لوكالة أنباء "شينخوا" إن الإضراب شمل أكثر من خمسة آلاف سائق من خمس شركات من إجمالي نحو 16 ألف سائق في 14 شركة حافلات تعمل على الخطوط العامة في إسرائيل.وأضاف جانون أن السائقين يطالبون الحكومة بزيادة أجورهم وتحسين الظروف الأساسية، واتخاذ إجراءات لمنع حوادث العنف المتكررة ضدهم. وكجزء من الإضراب، قام السائقون بإغلاق خطوط الحافلات في جميع أنحاء إسرائيل من بداية الخدمة حتى الساعة 9 صباحًا.كما أغلقوا الطرق مما أدى إلى تفاقم الأزمة المرورية حيث وقع الإضراب خلال أكثر أوقات الأسبوع ازدحاما على إسرائيل. وأشار جانون إلى أنه "للحصول على راتب معقول، يحتاج السائقون إلى مضاعفة ساعات عملهم في الشهر". ولتخفيف الازدحام أثناء الإضراب، منع الجيش الإسرائيلي الجنود من استخدام وسائل النقل العام خلال ساعات الإضراب، وفقا لبيان صادر عن الجيش.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/إغلاق-رياض-الأطفال-والمدارس-الابتدائية-في-إسرائيل-بسبب-إضراب-المعلمين-1064043608.html
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العالم, إسرائيل

الآلاف من سائقي الحافلات في إسرائيل يبدؤون إضرابا عن العمل

13:54 GMT 26.06.2022
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مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
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أضرب أكثر من خمسة آلاف من سائقي الحافلات العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن العمل احتجاجا على ظروف العمل والأجور، بحسب نقابة سائقي الحافلات الإسرائيلية.
وقال رئيس نقابة سائقي الحافلات يسرائيل جانون لوكالة أنباء "شينخوا" إن الإضراب شمل أكثر من خمسة آلاف سائق من خمس شركات من إجمالي نحو 16 ألف سائق في 14 شركة حافلات تعمل على الخطوط العامة في إسرائيل.
وأضاف جانون أن السائقين يطالبون الحكومة بزيادة أجورهم وتحسين الظروف الأساسية، واتخاذ إجراءات لمنع حوادث العنف المتكررة ضدهم. وكجزء من الإضراب، قام السائقون بإغلاق خطوط الحافلات في جميع أنحاء إسرائيل من بداية الخدمة حتى الساعة 9 صباحًا.
كما أغلقوا الطرق مما أدى إلى تفاقم الأزمة المرورية حيث وقع الإضراب خلال أكثر أوقات الأسبوع ازدحاما على إسرائيل. وأشار جانون إلى أنه "للحصول على راتب معقول، يحتاج السائقون إلى مضاعفة ساعات عملهم في الشهر". ولتخفيف الازدحام أثناء الإضراب، منع الجيش الإسرائيلي الجنود من استخدام وسائل النقل العام خلال ساعات الإضراب، وفقا لبيان صادر عن الجيش.
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