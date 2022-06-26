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https://arabic.sputniknews.com/20220626/الأردن-قاتل-الطالبة-إيمان-يطلق-النيران-على-نفسه-بعد-محاصرة-الأمن-له-1064257510.html
الأردن... قاتل الطالبة إيمان يطلق النيران على نفسه بعد محاصرة الأمن له
الأردن... قاتل الطالبة إيمان يطلق النيران على نفسه بعد محاصرة الأمن له
كشف الأمن الأردني، اليوم الأحد، عن هوية قاتل الطالبة إيمان داخل إحدى الجامعات الأردنية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T19:47+0000
2022-06-26T19:47+0000
أخبار الأردن
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وكان المتهم، قد اتخذ من إحدى المزارع في منطقة بلعما مكانا للاختباء. وعند محاصرة قوات الأمن له، رفض تسليم نفسه، وأطلق النيران على رأسه، ونقل إلى المستشفى على الفور فاقدا للوعي.وأكد الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، وحسب موقع الوكيل نيوز، تأكد الأمن من هوية القاتل واسمه، وهو من مواليد 1985.وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الخميس الماضي، أن طالبة لقيت حتفها داخل جامعة خاصة شمالي عمّان، بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها.وقالت المديرية في بيان: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا".
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أخبار الأردن

الأردن... قاتل الطالبة إيمان يطلق النيران على نفسه بعد محاصرة الأمن له

19:47 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Mohammad Hannon
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كشف الأمن الأردني، اليوم الأحد، عن هوية قاتل الطالبة إيمان داخل إحدى الجامعات الأردنية.
وكان المتهم، قد اتخذ من إحدى المزارع في منطقة بلعما مكانا للاختباء.
وعند محاصرة قوات الأمن له، رفض تسليم نفسه، وأطلق النيران على رأسه، ونقل إلى المستشفى على الفور فاقدا للوعي.
وأكد الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن، وحسب موقع الوكيل نيوز، تأكد الأمن من هوية القاتل واسمه، وهو من مواليد 1985.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الخميس الماضي، أن طالبة لقيت حتفها داخل جامعة خاصة شمالي عمّان، بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها.
وقالت المديرية في بيان: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا".
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