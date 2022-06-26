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الاتحاد الأوروبي: مستعدون لحظر واردات الذهب الروسي بشرط ألا "نستهدف أنفسنا"
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لحظر واردات الذهب الروسي بشرط ألا "نستهدف أنفسنا"
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في إمكانية فرض حظر على واردات الذهب من روسيا، بشرط "ألا يأتي ذلك بنتائج... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:33+0000
2022-06-26T13:33+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. وصرح ميشيل في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجموعة السبع: "فيما يتعلق بالذهب، نحن مستعدون للتعمق أكثر في التفاصيل والبحث عما إذا كان من الممكن استهداف الذهب بطريقة تستهدف الاقتصاد الروسي وليس بطريقة تستهدفنا أنفسنا".يعتقد ميشيل أن حظر الذهب "سيحرم موسكو من الإيرادات التي تحتاجها لتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا"، ويأتي تعليقه عقب قرار من بلدان غربية بحظر واردات الذهب الروسي بالفعل.نقلت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق اليوم، عن حكومة المملكة المتحدة، أنها إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر الذهب الروسي المستخرج حديثا. لن تؤثر العقوبات على الذهب الروسي المصدَّر قبل سريان الحظر.وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت لاحق، أن الحظر على واردات الذهب الروسي ستعلنه دول مجموعة السبع في القمة التي ستعقد في ألمانيا من الأحد إلى الثلاثاء.
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اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لحظر واردات الذهب الروسي بشرط ألا "نستهدف أنفسنا"

13:33 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل
 رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / Emmanuel Dunand
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في إمكانية فرض حظر على واردات الذهب من روسيا، بشرط "ألا يأتي ذلك بنتائج عكسية".
موسكو- سبوتنيك. وصرح ميشيل في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجموعة السبع: "فيما يتعلق بالذهب، نحن مستعدون للتعمق أكثر في التفاصيل والبحث عما إذا كان من الممكن استهداف الذهب بطريقة تستهدف الاقتصاد الروسي وليس بطريقة تستهدفنا أنفسنا".
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يعتقد ميشيل أن حظر الذهب "سيحرم موسكو من الإيرادات التي تحتاجها لتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا"، ويأتي تعليقه عقب قرار من بلدان غربية بحظر واردات الذهب الروسي بالفعل.
نقلت وسائل إعلام بريطانية، في وقت سابق اليوم، عن حكومة المملكة المتحدة، أنها إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر الذهب الروسي المستخرج حديثا. لن تؤثر العقوبات على الذهب الروسي المصدَّر قبل سريان الحظر.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت لاحق، أن الحظر على واردات الذهب الروسي ستعلنه دول مجموعة السبع في القمة التي ستعقد في ألمانيا من الأحد إلى الثلاثاء.
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