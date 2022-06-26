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https://arabic.sputniknews.com/20220626/البابا-يدعو-إلى-الهدوء-في-الإكوادور-التي-تشهد-احتجاجات-1064223461.html
البابا يدعو إلى الهدوء في الإكوادور التي تشهد احتجاجات
البابا يدعو إلى الهدوء في الإكوادور التي تشهد احتجاجات
دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف في الإكوادور التي هزتها الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:19+0000
2022-06-26T11:19+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
الإكوادور
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وقال البابا (الأرجنتيني) بعد صلاة الأحد الأسبوعية في الفاتيكان: "أتابع بقلق ما يحدث في الإكوادور"، مضيفا: "أشجع جميع الأطراف على نبذ العنف والمواقف المتطرفة"، داعيا إلى التعلم فقط من خلال الحوار "حيث يمكن إيجاد السلام الاجتماعي، كما آمل قريبا".وحث الرجل البالغ من العمر 85 عاما على إيلاء اهتمام خاص "للسكان المهمشين والأكثر فقرا، مع احترام حقوق الجميع ومؤسسات البلاد"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية في الإكوادور على ما إذا كانت ستطيح بالرئيس غييرمو لاسو بسبب الاحتجاجات التي خلفت خمسة قتلى وعشرات الجرحى خلال 13 يوما من التمرد.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/رئيس-الاكوادور-يلغي-حالة-الطوارئ-في-البلاد-1064213306.html
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, الإكوادور

البابا يدعو إلى الهدوء في الإكوادور التي تشهد احتجاجات

11:19 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforteرياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021
رياح ترفع من رداء البابا فرانسيس خلال اجتماعه العام الأسبوعي في الهواء الطلق مع الجمهور في ساحة سان داماسو بالفاتيكان، 19 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforte
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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأحد، جميع الأطراف إلى الامتناع عن اللجوء إلى العنف في الإكوادور التي هزتها الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود والمعيشة.
وقال البابا (الأرجنتيني) بعد صلاة الأحد الأسبوعية في الفاتيكان: "أتابع بقلق ما يحدث في الإكوادور"، مضيفا: "أشجع جميع الأطراف على نبذ العنف والمواقف المتطرفة"، داعيا إلى التعلم فقط من خلال الحوار "حيث يمكن إيجاد السلام الاجتماعي، كما آمل قريبا".
وحث الرجل البالغ من العمر 85 عاما على إيلاء اهتمام خاص "للسكان المهمشين والأكثر فقرا، مع احترام حقوق الجميع ومؤسسات البلاد"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
المظاهرات في الأكوادور - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
رئيس الاكوادور يلغي حالة الطوارئ في البلاد
02:02 GMT
ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية في الإكوادور على ما إذا كانت ستطيح بالرئيس غييرمو لاسو بسبب الاحتجاجات التي خلفت خمسة قتلى وعشرات الجرحى خلال 13 يوما من التمرد.
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