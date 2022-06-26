https://arabic.sputniknews.com/20220626/البيت-الأبيض-مجموعة-السبع-تطلق-شراكة-لجذب-600-مليار-دولار-للبنية-التحتية-بحلول-2027--1064243402.html
البيت الأبيض: مجموعة السبع تطلق شراكة لجذب 600 مليار دولار للبنية التحتية بحلول 2027
البيت الأبيض: مجموعة السبع تطلق شراكة لجذب 600 مليار دولار للبنية التحتية بحلول 2027
أطلقت دول مجموعة السبع شراكة عالمية جديدة لجذب 600 مليار دولار من الاستثمارات للبنية التحتية العالمية بحلول عام 2027، وذلك خلال القمة التي تجرى فعالياتها،... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:06+0000
2022-06-26T16:06+0000
2022-06-26T16:06+0000
اقتصاد
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. أعلن بيان للبيت الأبيض، اليوم الأحد، أن "دول مجموعة السبع أعلنت إطلاق بنية تحتية عالمية جديدة وشراكة استثمارية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد".وتابع: "أطلق الرئيس بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع رسميا شراكة البنية التحتية والاستثمار العالمية، والتي ستنفذ مشاريع رائدة لسد فجوات البنية التحتية في البلدان النامية، وتقوية الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي و"غيره من قادة مجموعة الدول السبع بإعلان رسمي عن إطلاق هذه المبادرة في المستقبل القريب جدا".وتعتزم "الولايات المتحدة، في إطار المشروع الجديد، تخصيص 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية العالمية حتى عام 2027، و600 مليار دولار وبالتعاون مع شركاء في مجموعة السبع".
https://arabic.sputniknews.com/20220626/تقرير-الاقتصاد-الألماني-يواجه-نقطة-الانهيار-وستشهد-البلاد-هجرة-جماعية-1064226669.html
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اقتصاد, العالم
البيت الأبيض: مجموعة السبع تطلق شراكة لجذب 600 مليار دولار للبنية التحتية بحلول 2027
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أطلقت دول مجموعة السبع شراكة عالمية جديدة لجذب 600 مليار دولار من الاستثمارات للبنية التحتية العالمية بحلول عام 2027، وذلك خلال القمة التي تجرى فعالياتها، اليوم، في ألمانيا.
واشنطن - سبوتنيك. أعلن بيان للبيت الأبيض، اليوم الأحد، أن "دول مجموعة السبع أعلنت إطلاق بنية تحتية عالمية جديدة وشراكة استثمارية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد".
وتابع: "أطلق الرئيس بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع
رسميا شراكة البنية التحتية والاستثمار العالمية، والتي ستنفذ مشاريع رائدة لسد فجوات البنية التحتية في البلدان النامية، وتقوية الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي و"غيره من قادة مجموعة الدول السبع بإعلان رسمي عن إطلاق هذه المبادرة في المستقبل القريب جدا".
وتعتزم "الولايات المتحدة، في إطار المشروع الجديد، تخصيص 200 مليار دولار لتطوير البنية التحتية العالمية حتى عام 2027، و600 مليار دولار وبالتعاون مع شركاء في مجموعة السبع".