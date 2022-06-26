https://arabic.sputniknews.com/20220626/البيت-الأبيض-واشنطن-وبرلين-تتفقان-على-ضرورة-الوصول-إلى-حل-دبلوماسي-للنزاع-في-أوكرانيا--1064234726.html
البيت الأبيض: واشنطن وبرلين تتفقان على ضرورة الوصول إلى حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا
البيت الأبيض: واشنطن وبرلين تتفقان على ضرورة الوصول إلى حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا
أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على ضرورة تسوية الصراع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤول في البيت الأبيض عقب اجتماع... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:46+0000
2022-06-26T13:46+0000
2022-06-26T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد: "كان هناك التزام مستمر من قبل كل من الرئيس بايدن والمستشار الألماني شولتز لمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، أعتقد أن كل منا لديه نفس النهج تجاه الحل الدبلوماسي".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/البيت-الأبيض-القوات-الأمريكية-لن-تقاتل-في-أوكرانيا-1064129773.html
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العالم
البيت الأبيض: واشنطن وبرلين تتفقان على ضرورة الوصول إلى حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا
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أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على ضرورة تسوية الصراع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤول في البيت الأبيض عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز قبيل عقد قمة مجموعة السبع في ألمانيا.
قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد: "كان هناك التزام مستمر من قبل كل من الرئيس بايدن والمستشار الألماني شولتز لمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، أعتقد أن كل منا لديه نفس النهج تجاه الحل الدبلوماسي".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.