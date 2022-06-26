عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/البيت-الأبيض-واشنطن-وبرلين-تتفقان-على-ضرورة-الوصول-إلى-حل-دبلوماسي-للنزاع-في-أوكرانيا--1064234726.html
البيت الأبيض: واشنطن وبرلين تتفقان على ضرورة الوصول إلى حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا
البيت الأبيض: واشنطن وبرلين تتفقان على ضرورة الوصول إلى حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا
أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على ضرورة تسوية الصراع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤول في البيت الأبيض عقب اجتماع... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:46+0000
2022-06-26T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/49/1037284988_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cec3df01f1dc52699a4bebd39321870f.jpg
قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد: "كان هناك التزام مستمر من قبل كل من الرئيس بايدن والمستشار الألماني شولتز لمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، أعتقد أن كل منا لديه نفس النهج تجاه الحل الدبلوماسي".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/البيت-الأبيض-القوات-الأمريكية-لن-تقاتل-في-أوكرانيا-1064129773.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103728/49/1037284988_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4f934f175b25124c6ec06bf9553fd975.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

البيت الأبيض: واشنطن وبرلين تتفقان على ضرورة الوصول إلى حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا

13:46 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا على ضرورة تسوية الصراع في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية، وذلك وفقا لما أعلنه مسؤول في البيت الأبيض عقب اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز قبيل عقد قمة مجموعة السبع في ألمانيا.
قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد: "كان هناك التزام مستمر من قبل كل من الرئيس بايدن والمستشار الألماني شولتز لمواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، أعتقد أن كل منا لديه نفس النهج تجاه الحل الدبلوماسي".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا
23 يونيو, 23:02 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала