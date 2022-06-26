https://arabic.sputniknews.com/20220626/الجبير-يبحث-مع-السفير-الروسي-لدى-السعودية-العلاقات-الثنائية-1064247228.html
الجبير يبحث مع السفير الروسي لدى السعودية العلاقات الثنائية
الجبير يبحث مع السفير الروسي لدى السعودية العلاقات الثنائية
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، مع سفير روسيا الاتحادية سيرغي كوزلوف، العلاقات الثنائية بين البلدين. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T17:00+0000
2022-06-26T17:00+0000
2022-06-26T17:00+0000
السعودية
روسيا
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال استقبال الجبير، للسفير الروسي في مقر وزارة الخارجية في العاصمة السعودية الرياض.وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, روسيا
الجبير يبحث مع السفير الروسي لدى السعودية العلاقات الثنائية
تابعنا عبر
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، مع سفير روسيا الاتحادية سيرغي كوزلوف، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال استقبال الجبير، للسفير الروسي في مقر وزارة الخارجية في العاصمة السعودية الرياض.
وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.