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https://arabic.sputniknews.com/20220626/الجبير-يبحث-مع-السفير-الروسي-لدى-السعودية-العلاقات-الثنائية-1064247228.html
الجبير يبحث مع السفير الروسي لدى السعودية العلاقات الثنائية
الجبير يبحث مع السفير الروسي لدى السعودية العلاقات الثنائية
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، مع سفير روسيا الاتحادية سيرغي كوزلوف، العلاقات الثنائية بين البلدين. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T17:00+0000
2022-06-26T17:00+0000
السعودية
روسيا
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال استقبال الجبير، للسفير الروسي في مقر وزارة الخارجية في العاصمة السعودية الرياض.وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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السعودية, روسيا

الجبير يبحث مع السفير الروسي لدى السعودية العلاقات الثنائية

17:00 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Kiryl Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية السعودي عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Kiryl Kallinikov
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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، مع سفير روسيا الاتحادية سيرغي كوزلوف، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك خلال استقبال الجبير، للسفير الروسي في مقر وزارة الخارجية في العاصمة السعودية الرياض.
وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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