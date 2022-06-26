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الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية
أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عملية ضخمة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:10+0000
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نشر الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش رصدت محاولة تهريب مخدرات من داخل الأراضي المصرية نحو الأراضي الإسرائيلي.وأوضح البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان التهريب، وأحبطت محاولة التهريب الكبيرة، حيث ضبطت 20 كغ من المخدرات، وهي تعادل حوالي 800 ألف شيكل، مشيرا إلى أنه تم نقل المخدرات إلى الشرطة الإسرائيلية.وفي الآونة الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي مرارا إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود المصرية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
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أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية

11:10 GMT 26.06.2022
© YouTube.comالحدود المصرية الإسرائيلية
الحدود المصرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© YouTube.com
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أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عملية ضخمة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية.
نشر الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش رصدت محاولة تهريب مخدرات من داخل الأراضي المصرية نحو الأراضي الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان التهريب، وأحبطت محاولة التهريب الكبيرة، حيث ضبطت 20 كغ من المخدرات، وهي تعادل حوالي 800 ألف شيكل، مشيرا إلى أنه تم نقل المخدرات إلى الشرطة الإسرائيلية.
وفي الآونة الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي مرارا إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود المصرية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
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