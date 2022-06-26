https://arabic.sputniknews.com/20220626/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-عملية-تهريب-مخدرات-على-الحدود-المصرية-1064222806.html
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية
أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عملية ضخمة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:10+0000
2022-06-26T11:10+0000
2022-06-26T11:10+0000
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نشر الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش رصدت محاولة تهريب مخدرات من داخل الأراضي المصرية نحو الأراضي الإسرائيلي.وأوضح البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان التهريب، وأحبطت محاولة التهريب الكبيرة، حيث ضبطت 20 كغ من المخدرات، وهي تعادل حوالي 800 ألف شيكل، مشيرا إلى أنه تم نقل المخدرات إلى الشرطة الإسرائيلية.وفي الآونة الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي مرارا إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود المصرية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية
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أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عملية ضخمة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية.
نشر الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بيانا أكد من خلاله أن قوات الجيش رصدت محاولة تهريب مخدرات
من داخل الأراضي المصرية نحو الأراضي الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي هرعت إلى مكان التهريب، وأحبطت محاولة التهريب الكبيرة، حيث ضبطت 20 كغ من المخدرات، وهي تعادل حوالي 800 ألف شيكل، مشيرا إلى أنه تم نقل المخدرات إلى الشرطة الإسرائيلية.
وفي الآونة الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي
مرارا إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود المصرية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.