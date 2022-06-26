https://arabic.sputniknews.com/20220626/الحكومة-السريلانكية-ترفع-أسعار-الوقود-1064218191.html
الحكومة السريلانكية ترفع أسعار الوقود
الحكومة السريلانكية ترفع أسعار الوقود
شهدت أسعار الوقود ارتفاعا جديدا في سريلانكا اليوم الأحد، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:12+0000
2022-06-26T09:12+0000
2022-06-26T09:12+0000
سريلانكا
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ووفقا لوكالة "فرانس برس" فإن شركة "سيلان بتروليوم" الحكومية أعلنت زيادة أسعار الديزل المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15 بالمئة ليبلغ 460 روبية (1,21 يورو) للتر.كما رفعت الشركة سعر البنزين بنسبة 22 بالمئة ليصل إلى 550 روبية (1,44 يورو).تأتي زيادة الأسعار عقب إعلان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا أنه تعذر وصول عدد من الشحنات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.وقال كانشانا ويجيسكيرا إن شحنات النفط التي كان من المقرر وصولها الأسبوع الماضي لم تظهر، بينما لن تصل الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لأسباب "مصرفية".وتؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية من الوقود في البلاد يمكن أن تغطي الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية.وتعاني سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.وذكرت السفارة الأمريكية في كولومبو وصول وفد من وزارة الخزانة الأمريكية والخارجية إلى البلاد "للنظر في أكثر السبل فعالية كي تساعد الولايات المتحدة السريلانكيين المحتاجين".ولفتت السفارة إلى أنها خصصت تمويلا جديدا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 158,75 مليون دولار لمساعدة السريلانكيين.وفي الإطار ذاته دعت الأمم المتحدة بالفعل لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 47 مليون دولار للفئات الأكثر ضعفاً من بين السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/رئيس-وزراء-سريلانكا-يعلن-انهيار-اقتصاد-البلاد-وعدم-القدرة-على-دفع-مستحقات-واردات-البترول-1064028767.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سريلانكا
الحكومة السريلانكية ترفع أسعار الوقود
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شهدت أسعار الوقود ارتفاعا جديدا في سريلانكا اليوم الأحد، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان.
ووفقا لوكالة "فرانس برس" فإن شركة "سيلان بتروليوم" الحكومية أعلنت زيادة أسعار الديزل المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15 بالمئة ليبلغ 460 روبية (1,21 يورو) للتر.
كما رفعت الشركة سعر البنزين بنسبة 22 بالمئة ليصل إلى 550 روبية (1,44 يورو).
تأتي زيادة الأسعار عقب إعلان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا أنه تعذر وصول عدد من الشحنات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وقال كانشانا ويجيسكيرا إن شحنات النفط التي كان من المقرر وصولها الأسبوع الماضي لم تظهر، بينما لن تصل الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لأسباب "مصرفية".
وتؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية من الوقود
في البلاد يمكن أن تغطي الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية.
وتعاني سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.
وذكرت السفارة الأمريكية في كولومبو وصول وفد من وزارة الخزانة الأمريكية والخارجية إلى البلاد "للنظر في أكثر السبل فعالية كي تساعد الولايات المتحدة السريلانكيين المحتاجين".
ولفتت السفارة إلى أنها خصصت تمويلا جديدا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 158,75 مليون دولار لمساعدة السريلانكيين.
وفي الإطار ذاته دعت الأمم المتحدة بالفعل لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 47 مليون دولار للفئات الأكثر ضعفاً من بين السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة.