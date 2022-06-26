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الحكومة المصرية تحسم جدلا عن فيديو يتضمن مزاعم تخص العاصمة الإدارية الجديدة

الحكومة المصرية تحسم جدلا عن فيديو يتضمن مزاعم تخص العاصمة الإدارية الجديدة

حسمت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، جدلا أثاره مقطع فيديو متداول ببعض المواقع وصفحات ‏التواصل الاجتماعي، بشأن العاصمة الإدارية الجديدة.‏ 26.06.2022, سبوتنيك عربي

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ويتضمن الفيديو مزاعم باقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25 بالمئة فقط، وهو ما نفاه مجلس الوزراء المصري.وأكد الوزراء المصري في بيان رسمي أن "الفيديو المتداول لا يمت للواقع بصلة، وشدد نقلا عن شركة "العاصمة الإدارية الجديدة" على أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات القومية الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إداريا واقتصاديا وسكنيا وخدميا، شاملة كافة الخدمات".وتابع البيان مشيرا إلى أنه "تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 70 بالمئة من المرحلة الأولى له، والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان".وأشار إلى أن "المرحلة 10 تضم أحياء سكنية تم تنفيذها بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90 بالمئة، هذا بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التي قاربت على الانتهاء، لعل أبرزها الحي الحكومي الذي تجاوزت نسب تنفيذه 98 بالمئة، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، التي تضم 20 برجا، منها البرج الأيقوني، حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60 بالمئة".وأضاف بيان مجلس الوزراء المصري أنه "تم تنفيذ المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 100 بالمئة، وكذلك مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية".وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقدت الحكومة المصرية أول اجتماع لها بكامل هيئاتها في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ترأس، صباح اليوم، أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/متحدث-العاصمة-الإدارية-نستعد-لاستقبال-الحكومة-المصرية-و50-ألف-موظف-خلال-أشهر-صور-1053903379.html

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