https://arabic.sputniknews.com/20220626/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-أوكراني-جديد-على-جزيرة-زميني-في-البحر-الأسود-1064222064.html

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني في البحر الأسود

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني (جزيرة الثعابين) في البحر الأسود. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T11:01+0000

2022-06-26T11:01+0000

2022-06-26T11:06+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "قام العدو مرة أخرى بمحاولة فاشلة لضرب جزيرة زميني بالطائرات وبراجمات الصواريخ. ونتيجة لصد الهجوم أسقطت المنظومة المدفعية - الصاروخية "بانتسير إس" طائرة من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية و12 صاروخًا".وأكدت الدفاع الروسية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في صفوف القوات المسلحة الروسية المتمركزة في جزيرة زميني.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220520/شويغو-الجيش-الأوكراني-يحاول-تأخير-زحف-القوات-الروسية-ولا-يسمح-للسكان-المحليين-بالخروج-من-المدن-1062465113.html

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روسيا