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الرئيس الإندونيسي يعتزم دعوة بوتين وزيلينسكي لحوار سلام
الرئيس الإندونيسي يعتزم دعوة بوتين وزيلينسكي لحوار سلام
يعتزم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى "حوار سلام" أثناء زيارته إلى موسكو وكييف. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T07:57+0000
2022-06-26T07:59+0000
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بانكوك- سبوتنيك. ويزور ويدودو ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران، وأوكرانيا في 29 يونيو، وروسيا في 30 يونيو.ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" عن الرئيس الإندونيسي قوله: "بعد زيارتي ألمانيا، سوف أسافر إلى أوكرانيا لعقد اجتماع مع زيلينسكي. هدفي هو دعوة الرئيسين الروسي والأوكراني إلى فتح مساحة لحوار سلام".وقال الرئيس كذلك إن الاجتماع مع زيلينسكي يهدف إلى "إقامة السلام بين روسيا وأوكرانيا"، واستعادة سلاسل إمدادات الغذاء العالمي.من المقرر أن يناقش ويدودو مع بوتين وقفا مبكرا للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، وفقا للتقرير.وتتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين ، وتستضيف القمة المقبلة للمجموعة في بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20210807/الرئيس-الإندونيسي-يدعو-لفرض-قيود-بسبب-كورونا-1049793646.html
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أخبار إندونيسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

الرئيس الإندونيسي يعتزم دعوة بوتين وزيلينسكي لحوار سلام

07:57 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 26.06.2022)
© Sputnik . Павел Бедняков / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Павел Бедняков
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يعتزم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى "حوار سلام" أثناء زيارته إلى موسكو وكييف.
بانكوك- سبوتنيك. ويزور ويدودو ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو/ حزيران، وأوكرانيا في 29 يونيو، وروسيا في 30 يونيو.
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ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" عن الرئيس الإندونيسي قوله: "بعد زيارتي ألمانيا، سوف أسافر إلى أوكرانيا لعقد اجتماع مع زيلينسكي. هدفي هو دعوة الرئيسين الروسي والأوكراني إلى فتح مساحة لحوار سلام".
وقال الرئيس كذلك إن الاجتماع مع زيلينسكي يهدف إلى "إقامة السلام بين روسيا وأوكرانيا"، واستعادة سلاسل إمدادات الغذاء العالمي.
من المقرر أن يناقش ويدودو مع بوتين وقفا مبكرا للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ، وفقا للتقرير.
وتتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين ، وتستضيف القمة المقبلة للمجموعة في بالي في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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