https://arabic.sputniknews.com/20220626/الرئيس-الفلسطيني-يبحث-مع-ملك-الأردن-العلاقات-الثنائية-1064232939.html
الرئيس الفلسطيني يبحث مع ملك الأردن العلاقات الثنائية
الرئيس الفلسطيني يبحث مع ملك الأردن العلاقات الثنائية
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني بشأن القضايا المشتركة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:10+0000
2022-06-26T13:10+0000
2022-06-26T13:10+0000
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال اجتماع، حضره وفدان من الجانبين في العاصمة الأردنية، عمان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وناقش الجانبان مجمل العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وأحدث التطورات السياسية، وذلك ضمن سياسة التنسيق المشترك والمتواصل.وفي أعقاب المناقشات أقام ملك الأردن مأدبة غداء للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة من العاهل الأردني لزيارة المملكة، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.وذكرت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني يزور العاصمة الأردنية برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الرئيس-الفلسطيني-خلال-لقائه-مساعدة-وزير-الخارجية-الأمريكي-الوضع-الحالي-صعب-وهدفنا-زوال-الاحتلال-1063454758.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم
الرئيس الفلسطيني يبحث مع ملك الأردن العلاقات الثنائية
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أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني بشأن القضايا المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع، حضره وفدان من الجانبين في العاصمة الأردنية، عمان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وناقش الجانبان مجمل العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وأحدث التطورات السياسية، وذلك ضمن سياسة التنسيق المشترك والمتواصل.
وفي أعقاب المناقشات أقام ملك الأردن مأدبة غداء للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة من العاهل الأردني
لزيارة المملكة، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
وذكرت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني يزور العاصمة الأردنية برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.