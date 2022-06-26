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الرئيس الفلسطيني يبحث مع ملك الأردن العلاقات الثنائية
الرئيس الفلسطيني يبحث مع ملك الأردن العلاقات الثنائية
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني بشأن القضايا المشتركة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:10+0000
2022-06-26T13:10+0000
أخبار الأردن
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال اجتماع، حضره وفدان من الجانبين في العاصمة الأردنية، عمان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وناقش الجانبان مجمل العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وأحدث التطورات السياسية، وذلك ضمن سياسة التنسيق المشترك والمتواصل.وفي أعقاب المناقشات أقام ملك الأردن مأدبة غداء للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة من العاهل الأردني لزيارة المملكة، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.وذكرت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني يزور العاصمة الأردنية برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الفلسطيني يبحث مع ملك الأردن العلاقات الثنائية

13:10 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يرحب بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قبل اجتماع في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 28 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
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أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد مباحثات مع ملك الأردن عبد الله الثاني بشأن القضايا المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع، حضره وفدان من الجانبين في العاصمة الأردنية، عمان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وناقش الجانبان مجمل العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وأحدث التطورات السياسية، وذلك ضمن سياسة التنسيق المشترك والمتواصل.
وفي أعقاب المناقشات أقام ملك الأردن مأدبة غداء للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة من العاهل الأردني لزيارة المملكة، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
وذكرت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني يزور العاصمة الأردنية برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
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