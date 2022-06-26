https://arabic.sputniknews.com/20220626/الرئيس-الفلسطيني-يتوجه-إلى-عمان-للقاء-العاهل-الأردني-1064225594.html
الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني
الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني
يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:03+0000
2022-06-26T12:03+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة من العاهل الأردني لزيارة المملكة، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.ومن المفترض أن يناقش الملك عبد الله الثاني ومحمود عباس آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك.وأكدت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني يزور العاصمة الأردنية برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.ويشار إلى أن عباس قد قال، في الرابع عشر من الشهر الجاري، إن القيادة الفلسطينية ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية مصالح الشعب الفلسطيني ومن أجل وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.يذكر أن مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014، وتعقدت منذ ذلك الوقت مساعي استئنافها. ويؤكد الجانب الفلسطيني استعداده لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل على أساس قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الأردن-يدين-اعتداءات-المجموعات-الاستيطانية-على-أملاك-بطريركية-الروم-الأرثوذكس-1063403412.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, أخبار العالم العربي
الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني
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يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية
، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الفلسطيني تلقى دعوة من العاهل الأردني لزيارة المملكة، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.
ومن المفترض أن يناقش الملك عبد الله الثاني ومحمود عباس آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية
، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الوكالة أن الرئيس الفلسطيني يزور العاصمة الأردنية برفقة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
ويشار إلى أن عباس قد قال، في الرابع عشر من الشهر الجاري، إن القيادة الفلسطينية ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية مصالح الشعب الفلسطيني ومن أجل وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.
يذكر أن مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين
متوقفة منذ عام 2014، وتعقدت منذ ذلك الوقت مساعي استئنافها. ويؤكد الجانب الفلسطيني استعداده لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل على أساس قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.