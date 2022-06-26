https://arabic.sputniknews.com/20220626/الرياض-تستضيف-منتدى-الاستثمار-السعودي-الإيطالي-1064221964.html

الرياض تستضيف منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي

الرياض تستضيف منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي

تستضيف وزارة الاستثمار السعودية، غدا الاثنين، وفدا تجاريا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T10:55+0000

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، سيشهد منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي مشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص من كلا البلدين، بهدف استكشاف فرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة، مع التركيز على قطاعات التمويل والبنية التحتية والتنقل والسياحة والثقافة والطاقة المتجددة.وسيتضمن المنتدى عروضا تقديمية تفاعلية تسلط الضوء على عالم من الفرص ينتظر المستثمرين الإيطاليين، حيث تستمر أجندة الإصلاح المعترف بها عالميا في المملكة العربية السعودية في التقدم.وسيختتم المنتدى باجتماعات عمل ثنائية وفرصة للمستثمرين الإيطاليين لاستكشاف خدمات الدعم الرائدة عالميا المتاحة من منصة ترويج الاستثمار في المملكة Invest Saudi.

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