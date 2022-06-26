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الصين تطور حقل غاز ينتج ملياري متر مكعب سنويا
الصين تطور حقل غاز ينتج ملياري متر مكعب سنويا
طورت الصين أول حقل غاز في المياه العميقة بعدما تم إنجاز العمل فيه محليا بنسبة 100 في المئة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T13:55+0000
2022-06-26T13:55+0000
اقتصاد
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، التي نشرت صورة لأول بئر غاز صيني يتم تطويره محليا ويحمل اسم "بئر المياه العميقة رقم 1".ويصل عمق البئر 1500 متر في المياه العميقة وينتج نحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام، حسبما ذكرت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، أمس السبت.ولفتت المؤسسة إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاجه خلال العام الحالي إلى 3 مليارات متر مكعب.
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اقتصاد, الصين

الصين تطور حقل غاز ينتج ملياري متر مكعب سنويا

13:55 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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طورت الصين أول حقل غاز في المياه العميقة بعدما تم إنجاز العمل فيه محليا بنسبة 100 في المئة.
ذكرت ذلك صحيفة "الشعب" الصينية، التي نشرت صورة لأول بئر غاز صيني يتم تطويره محليا ويحمل اسم "بئر المياه العميقة رقم 1".
ويصل عمق البئر 1500 متر في المياه العميقة وينتج نحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام، حسبما ذكرت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، أمس السبت.
ولفتت المؤسسة إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاجه خلال العام الحالي إلى 3 مليارات متر مكعب.
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