https://arabic.sputniknews.com/20220626/الصين-تغير-قانونا-للرد-على-الإهانات-خلال-المسابقات-الدولية-1064220241.html
الصين تغير قانونا للرد على الإهانات خلال المسابقات الدولية
الصين تغير قانونا للرد على الإهانات خلال المسابقات الدولية
وافق المشرعون الصينيون على تغيير في أحد قوانين البلاد، الذي من شأنه أن يسمح لها بالرد على أي إهانة متصورة في الأحداث الرياضية الدولية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:58+0000
2022-06-26T09:58+0000
2022-06-26T09:58+0000
الصين
العالم
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وأقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يوم الجمعة، مراجعة قانون الثقافة البدنية والرياضة، للسماح باتخاذ تدابير مضادة إذا كانت أي دولة أو منطقة أو منظمة تقوّض سيادة الأمة أو أمنها أو مصالحها التنموية أو كرامتها في الأحداث الرياضية الدولية، وفقا وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" التي نشرت النصوص الكاملة للقانون المعدل.ويؤكد الإجراء الجديد على المدى الذي ستبذله حكومة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لحماية سمعة بلاده في الخارج.وكانت دول حول العالم دعت إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية "بكين 2022"، التي عقدت في شهر فبراير/ شباط الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما يقول مراقبو حقوق الإنسان إنه سجن جماعي وتلقين عقائدي لأكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ الغربية، وهو ما نفته الصين تماما.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الصين-تعتزم-إرسال-مساعدات-إنسانية-بقيمة-75-مليون-دولار-إلى-أفغانستان-1064194617.html
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الصين, العالم
الصين تغير قانونا للرد على الإهانات خلال المسابقات الدولية
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وافق المشرعون الصينيون على تغيير في أحد قوانين البلاد، الذي من شأنه أن يسمح لها بالرد على أي إهانة متصورة في الأحداث الرياضية الدولية.
وأقرت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يوم الجمعة، مراجعة قانون الثقافة البدنية والرياضة، للسماح باتخاذ تدابير مضادة إذا كانت أي دولة أو منطقة أو منظمة تقوّض سيادة الأمة أو أمنها أو مصالحها التنموية أو كرامتها في الأحداث الرياضية الدولية، وفقا وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"
التي نشرت النصوص الكاملة للقانون المعدل.
ويؤكد الإجراء الجديد على المدى الذي ستبذله حكومة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لحماية سمعة بلاده في الخارج.
وكانت دول حول العالم دعت إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية "بكين 2022"، التي عقدت في شهر فبراير/ شباط الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى ما يقول مراقبو حقوق الإنسان إنه سجن جماعي وتلقين عقائدي لأكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ الغربية، وهو ما نفته الصين تماما.