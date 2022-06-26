https://arabic.sputniknews.com/20220626/العدل-التونسية-سنواصل-خصم-المرتبات-من-القضاة-المضربين-عن-العمل-1064224973.html
العدل التونسية: سنواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل
العدل التونسية: سنواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل
أعلنت وزراة العدل التونسية أنها ستواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:57+0000
2022-06-26T11:57+0000
2022-06-26T11:57+0000
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنها "ستقوم بمواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو 2022".وأوضحت أن القرار يأتي على إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي.وأشارت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، المؤرخ في 12 فيفري (فبراير/شباط) 2022، وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بسبب-عزل-57-قاضيا-شلل-في-محاكم-تونس-والقضاة-يهددون-بالتصعيد-1063285259.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
العدل التونسية: سنواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل
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أعلنت وزراة العدل التونسية أنها ستواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل.
وقالت الوزارة في بيان
، اليوم الأحد، إنها "ستقوم بمواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو 2022".
وأوضحت أن القرار يأتي على إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، المؤرخ في 12 فيفري (فبراير/شباط) 2022، وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية.
كما دعت الوزارة جميع القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.