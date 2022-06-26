عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220626/العدل-التونسية-سنواصل-خصم-المرتبات-من-القضاة-المضربين-عن-العمل-1064224973.html
العدل التونسية: سنواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل
العدل التونسية: سنواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل
أعلنت وزراة العدل التونسية أنها ستواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:57+0000
2022-06-26T11:57+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1063284248_0:0:816:459_1920x0_80_0_0_a90f38c638920265941e1553eb04bf9b.jpg
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنها "ستقوم بمواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو 2022".وأوضحت أن القرار يأتي على إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي.وأشارت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، المؤرخ في 12 فيفري (فبراير/شباط) 2022، وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/بسبب-عزل-57-قاضيا-شلل-في-محاكم-تونس-والقضاة-يهددون-بالتصعيد-1063285259.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/1063284248_102:0:714:459_1920x0_80_0_0_63c4c6cde29096ae26b88d594fc3db9f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

العدل التونسية: سنواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل

11:57 GMT 26.06.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaبسبب عزل 57 قاضيا... شلل في محاكم تونس والقضاة يهددون بالتصعيد
بسبب عزل 57 قاضيا... شلل في محاكم تونس والقضاة يهددون بالتصعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزراة العدل التونسية أنها ستواصل خصم المرتبات من القضاة المضربين عن العمل.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إنها "ستقوم بمواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر يوليو 2022".
بسبب عزل 57 قاضيا... شلل في محاكم تونس والقضاة يهددون بالتصعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
بسبب عزل 57 قاضيا... شلل في محاكم تونس والقضاة يهددون بالتصعيد
8 يونيو, 13:35 GMT
وأوضحت أن القرار يأتي على إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، المؤرخ في 12 فيفري (فبراير/شباط) 2022، وخاصة الفصل 9 منه وما يترتب عنه من إجراءات تأديبية.

كما دعت الوزارة جميع القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала