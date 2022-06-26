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العراق يعلن اكتشاف حقول نفط وغاز في محافظة نينوى
العراق يعلن اكتشاف حقول نفط وغاز في محافظة نينوى
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، اكتشاف حقول نفط تضم احتياطيا كبيرا من النفط والغاز في محافظة نينوى. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T11:31+0000
2022-06-26T11:31+0000
أخبار العراق اليوم
نفط وغاز
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جاء هذا في تصريحات لمحافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأحد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الجبوري إن المحافظة تدعم شركة الاستكشافات النفطية العراقية، وتؤمن لها الحراسات المشددة والتعاون الكبير.وأشار إلى أن "الشركة تمكنت من اكتشاف عدة حقول كبيرة جدا في منطقتي القيارة وتلعفر، ولا تزال شركات الاستكشافات العراقية مستمرة بالعمل في المحافظة".وأكد أن الآبار المكتشفة في محافظة نينوى كثيرة للغاية وتحتوي على احتياطي كبير من النفط والغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/العراق-الأمن-الوطني-يتولى-مهمة-منع-تهريب-المشتقات-النفطية-1064074104.html
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أخبار العراق اليوم, نفط وغاز

العراق يعلن اكتشاف حقول نفط وغاز في محافظة نينوى

11:31 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، اكتشاف حقول نفط تضم احتياطيا كبيرا من النفط والغاز في محافظة نينوى.
جاء هذا في تصريحات لمحافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأحد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال الجبوري إن المحافظة تدعم شركة الاستكشافات النفطية العراقية، وتؤمن لها الحراسات المشددة والتعاون الكبير.
وأشار إلى أن "الشركة تمكنت من اكتشاف عدة حقول كبيرة جدا في منطقتي القيارة وتلعفر، ولا تزال شركات الاستكشافات العراقية مستمرة بالعمل في المحافظة".
وأكد أن الآبار المكتشفة في محافظة نينوى كثيرة للغاية وتحتوي على احتياطي كبير من النفط والغاز.
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