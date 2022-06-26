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https://arabic.sputniknews.com/20220626/الفنانة-نوال-الكويتية-تتعرض-لوعكة-صحية-1064265466.html
الفنانة نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية
الفنانة نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية
تعرضت الفنانة نوال الكويتية اضطرت معها إلى إلغاء حفلها في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي كان مقرر له يوم 1 يوليو/ تموز المقبل. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:40+0000
2022-06-26T21:40+0000
مجتمع
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ونقل موقع "صدى البلد" عددا من رسائل الدعم التي تلقتها الفنانة نوال من زملائها، ومن بيهم الفنان رابح صقر، الذي قال في تغريدة "سلامتك يا أم حنين ماتشوفين شر، وقدامك العافية"، وكتب سالم الهندي قائلا: "‏‎سلامتك أم حنين وما تشوفين شر".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "روتانا"، عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، إلغاء حفل المطربة نوال الكويتية، بسبب تعرضها لوعكة صحية طارئة.وقالت الشركة "تنويه بسبب وعكة صحية طارئة، تتعذر مشاركة قيثارة الخليج نوال الكويتية، في الحفل الذي من المقرر أن يقام في تاريخ 1 يوليو، في جدة ضمن حفلات موسم جدة".وتابع بيان روتانا "نأسف بإبلاغ الزوار الكرام أنه بذلك سيتم استرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر ونتمنى الصحة والسلامة العاجلة للفنانة نوال الكويتية".
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مجتمع

الفنانة نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية

21:40 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالمطربة الكويتية نوال
المطربة الكويتية نوال - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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تعرضت الفنانة نوال الكويتية اضطرت معها إلى إلغاء حفلها في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي كان مقرر له يوم 1 يوليو/ تموز المقبل.
ونقل موقع "صدى البلد" عددا من رسائل الدعم التي تلقتها الفنانة نوال من زملائها، ومن بيهم الفنان رابح صقر، الذي قال في تغريدة "سلامتك يا أم حنين ماتشوفين شر، وقدامك العافية"، وكتب سالم الهندي قائلا: "‏‎سلامتك أم حنين وما تشوفين شر".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "روتانا"، عبر حسابها الشخصي بموقع انستغرام، إلغاء حفل المطربة نوال الكويتية، بسبب تعرضها لوعكة صحية طارئة.
وقالت الشركة "تنويه بسبب وعكة صحية طارئة، تتعذر مشاركة قيثارة الخليج نوال الكويتية، في الحفل الذي من المقرر أن يقام في تاريخ 1 يوليو، في جدة ضمن حفلات موسم جدة".
وتابع بيان روتانا "نأسف بإبلاغ الزوار الكرام أنه بذلك سيتم استرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر ونتمنى الصحة والسلامة العاجلة للفنانة نوال الكويتية".
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