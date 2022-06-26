https://arabic.sputniknews.com/20220626/القضاء-التركي-يأمر-بحبس-يوناني-متهم-بالتجسس--1064227380.html
القضاء التركي يأمر بحبس يوناني متهم بالتجسس
القضاء التركي يأمر بحبس يوناني متهم بالتجسس
أمر القضاء التركي، اليوم الأحد، بحبس مواطن يوناني متهم بالتجسس بعد أن ألقى جهاز الاستخبارات القبض عليه أمس. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:28+0000
2022-06-26T12:28+0000
2022-06-26T12:28+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
وصرحت مديرية الأمن في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد، في بيان، أن محمد أمار أمبارا الذي ألقي القبض عليه أمس السبت، أحيل إلى محكمة مناوبة، بحسب وكالة "الأناضول".وأمرت المحكمة المناوبة بحبس المواطن اليوناني أمبارا على ذمة التحقيق.وكانت مصادر أمنية قد كشفت أن جهاز الاستخبارات التركي اعتقل مواطنا يونانيا لتورطه في أنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.وقالت المصادر إن الاستخبارات التركية نجحت في اكتشاف أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها محمد أمار أمبارا للقيام بأنشطة تجسس في تركيا.وأوضحت المصادر إن أمبارا كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن يتم اعتقاله.وأشارت إلى أن أمبارا جمع معلومات عن الجيش التركي على الحدود، ونقلها إلى استخبارات بلاده.وذكرت أنه جمع كذلك معلومات عن المواطنين السوريين المقيمين في تركيا وعن رجال أعمال يعيشون في اليونان بتكليف من الاستخبارات اليونانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/تركيا-تعلن-الشروع-في-تصنيع-غواصة-محلية--1064225080.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, اليونان
القضاء التركي يأمر بحبس يوناني متهم بالتجسس
تابعنا عبر
أمر القضاء التركي، اليوم الأحد، بحبس مواطن يوناني متهم بالتجسس بعد أن ألقى جهاز الاستخبارات القبض عليه أمس.
وصرحت مديرية الأمن في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد، في بيان، أن محمد أمار أمبارا الذي ألقي القبض عليه أمس السبت، أحيل إلى محكمة مناوبة، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأمرت المحكمة المناوبة بحبس المواطن اليوناني أمبارا على ذمة التحقيق.
وكانت مصادر أمنية قد كشفت أن جهاز الاستخبارات التركي
اعتقل مواطنا يونانيا لتورطه في أنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.
وقالت المصادر إن الاستخبارات التركية نجحت في اكتشاف أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها محمد أمار أمبارا للقيام بأنشطة تجسس في تركيا.
وأوضحت المصادر إن أمبارا كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن يتم اعتقاله.
وأشارت إلى أن أمبارا جمع معلومات عن الجيش التركي على الحدود، ونقلها إلى استخبارات بلاده.
وذكرت أنه جمع كذلك معلومات عن المواطنين السوريين المقيمين في تركيا وعن رجال أعمال يعيشون في اليونان بتكليف من الاستخبارات اليونانية.