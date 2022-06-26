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القضاء التركي يأمر بحبس يوناني متهم بالتجسس
القضاء التركي يأمر بحبس يوناني متهم بالتجسس
أمر القضاء التركي، اليوم الأحد، بحبس مواطن يوناني متهم بالتجسس بعد أن ألقى جهاز الاستخبارات القبض عليه أمس. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T12:28+0000
2022-06-26T12:28+0000
أخبار تركيا اليوم
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وصرحت مديرية الأمن في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد، في بيان، أن محمد أمار أمبارا الذي ألقي القبض عليه أمس السبت، أحيل إلى محكمة مناوبة، بحسب وكالة "الأناضول".وأمرت المحكمة المناوبة بحبس المواطن اليوناني أمبارا على ذمة التحقيق.وكانت مصادر أمنية قد كشفت أن جهاز الاستخبارات التركي اعتقل مواطنا يونانيا لتورطه في أنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.وقالت المصادر إن الاستخبارات التركية نجحت في اكتشاف أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها محمد أمار أمبارا للقيام بأنشطة تجسس في تركيا.وأوضحت المصادر إن أمبارا كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن يتم اعتقاله.وأشارت إلى أن أمبارا جمع معلومات عن الجيش التركي على الحدود، ونقلها إلى استخبارات بلاده.وذكرت أنه جمع كذلك معلومات عن المواطنين السوريين المقيمين في تركيا وعن رجال أعمال يعيشون في اليونان بتكليف من الاستخبارات اليونانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/تركيا-تعلن-الشروع-في-تصنيع-غواصة-محلية--1064225080.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان

القضاء التركي يأمر بحبس يوناني متهم بالتجسس

12:28 GMT 26.06.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© Sakis Mitrolidis
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أمر القضاء التركي، اليوم الأحد، بحبس مواطن يوناني متهم بالتجسس بعد أن ألقى جهاز الاستخبارات القبض عليه أمس.
وصرحت مديرية الأمن في ولاية غازي عنتاب، جنوبي البلاد، في بيان، أن محمد أمار أمبارا الذي ألقي القبض عليه أمس السبت، أحيل إلى محكمة مناوبة، بحسب وكالة "الأناضول".
غواصة سنل الفرنسية من الجيل الثالث من المقرر أن تدخل الخدمة 2035 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
تركيا تعلن الشروع في تصنيع غواصة محلية
11:59 GMT
وأمرت المحكمة المناوبة بحبس المواطن اليوناني أمبارا على ذمة التحقيق.
وكانت مصادر أمنية قد كشفت أن جهاز الاستخبارات التركي اعتقل مواطنا يونانيا لتورطه في أنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.
وقالت المصادر إن الاستخبارات التركية نجحت في اكتشاف أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها محمد أمار أمبارا للقيام بأنشطة تجسس في تركيا.
وأوضحت المصادر إن أمبارا كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن يتم اعتقاله.
وأشارت إلى أن أمبارا جمع معلومات عن الجيش التركي على الحدود، ونقلها إلى استخبارات بلاده.
وذكرت أنه جمع كذلك معلومات عن المواطنين السوريين المقيمين في تركيا وعن رجال أعمال يعيشون في اليونان بتكليف من الاستخبارات اليونانية.
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