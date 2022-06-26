https://arabic.sputniknews.com/20220626/الكاظمي-يؤدي-مناسك-العمرة-خلال-زيارته-للسعودية-1064214769.html

الكاظمي يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية

الكاظمي يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية

أدى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، مناسك العمرة، في مكة المكرّمة خلال زيارته للسعودية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T06:25+0000

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2022-06-26T06:31+0000

أخبار العراق اليوم

أداء العمرة

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صرح بذلك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الكاظمي والوفد المرافق له في المملكة أدوا مناسك العمرة لبيت الله الحرام.وخلال زيارته الرسمية للسعودية التي وصلها أمس السبت أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي، بينما أكد الجانبان الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر بالمنطقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/محمد-بن-سلمان-والكاظمي-يؤكدان-دور-العراق-في-تقريب-وجهات-النظر-في-المنطقة-1064212812.html

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أخبار العراق اليوم, أداء العمرة