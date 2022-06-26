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https://arabic.sputniknews.com/20220626/الكاظمي-يؤدي-مناسك-العمرة-خلال-زيارته-للسعودية-1064214769.html
الكاظمي يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية
الكاظمي يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية
أدى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، مناسك العمرة، في مكة المكرّمة خلال زيارته للسعودية. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T06:25+0000
2022-06-26T06:31+0000
أخبار العراق اليوم
أداء العمرة
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صرح بذلك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الكاظمي والوفد المرافق له في المملكة أدوا مناسك العمرة لبيت الله الحرام.وخلال زيارته الرسمية للسعودية التي وصلها أمس السبت أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي، بينما أكد الجانبان الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر بالمنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/محمد-بن-سلمان-والكاظمي-يؤكدان-دور-العراق-في-تقريب-وجهات-النظر-في-المنطقة-1064212812.html
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أخبار العراق اليوم, أداء العمرة

الكاظمي يؤدي مناسك العمرة خلال زيارته للسعودية

06:25 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 06:31 GMT 26.06.2022)
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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أدى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، مناسك العمرة، في مكة المكرّمة خلال زيارته للسعودية.
صرح بذلك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
محمد بن سلمان والكاظمي يؤكدان دور العراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة
أمس, 23:59 GMT
وقال البيان إن الكاظمي والوفد المرافق له في المملكة أدوا مناسك العمرة لبيت الله الحرام.
وخلال زيارته الرسمية للسعودية التي وصلها أمس السبت أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي، بينما أكد الجانبان الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر بالمنطقة.
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