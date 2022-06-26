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الكشف عن موعد الانتقال الكامل للوزارات والموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة
الكشف عن موعد الانتقال الكامل للوزارات والموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة
كشف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، في مصر، العميد خالد الحسيني، موعد نقل كامل الوزارات والموظفين من القاهرة إلى المدينة الجديدة. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T20:56+0000
2022-06-26T20:56+0000
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وأكد الحسيني أن "جميع الوزارات متواجدة في العاصمة بشكل نسبي لحين إتمام عملية الانتقال"، لافتا إلى أن "الانتقال بشكل كامل للوزارات والموظفين سيكون بنهاية العام".وأوضح في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، ونقلتها "المصري اليوم"أن "الحركة لا تهدأ في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب التنفيذ في الأحياء السكنية بداية من الحي السكني الأول وحتى الحي السادس تتراوح من 70 إلى 90%".ولفت إلى أن "نسب التنفيذ في الحي الحكومي تجاوزت 98%، ونعمل على عملية الربط فيما يتعلق بالبنية التحتية الذكية".وقال الحسيني إن "جميع المشروعات في العاصمة الإدارية مستمرة ولم تتوقف وبلا انخفاض في معدلات الأداء (...) معدلات العمل في العاصمة تمضي بوتيرة متسارعة"، وأشار إلى أن الأهم من مشروع الحي الحكومي هو إنشاء محاور للوصول من وإلى العاصمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/الحكومة-المصرية-تحسم-جدلا-عن-فيديو-يتضمن-مزاعم-تخص-العاصمة-الإدارية-الجديدة-1064226524.html
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الكشف عن موعد الانتقال الكامل للوزارات والموظفين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

20:56 GMT 26.06.2022
© Sputnikالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
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كشف المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، في مصر، العميد خالد الحسيني، موعد نقل كامل الوزارات والموظفين من القاهرة إلى المدينة الجديدة.
وأكد الحسيني أن "جميع الوزارات متواجدة في العاصمة بشكل نسبي لحين إتمام عملية الانتقال"، لافتا إلى أن "الانتقال بشكل كامل للوزارات والموظفين سيكون بنهاية العام".
وأوضح في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"، ونقلتها "المصري اليوم"أن "الحركة لا تهدأ في العاصمة الإدارية الجديدة، ونسب التنفيذ في الأحياء السكنية بداية من الحي السكني الأول وحتى الحي السادس تتراوح من 70 إلى 90%".
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
الحكومة المصرية تحسم جدلا عن فيديو يتضمن مزاعم تخص العاصمة الإدارية الجديدة
12:16 GMT
ولفت إلى أن "نسب التنفيذ في الحي الحكومي تجاوزت 98%، ونعمل على عملية الربط فيما يتعلق بالبنية التحتية الذكية".
وقال الحسيني إن "جميع المشروعات في العاصمة الإدارية مستمرة ولم تتوقف وبلا انخفاض في معدلات الأداء (...) معدلات العمل في العاصمة تمضي بوتيرة متسارعة"، وأشار إلى أن الأهم من مشروع الحي الحكومي هو إنشاء محاور للوصول من وإلى العاصمة.
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