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https://arabic.sputniknews.com/20220626/الموساد-يكشف-أكثر-ملف-حساس-ليائير-لابيد-قبل-توليه-مهام-رئاسة-الحكومة-الإسرائيلية-1064246469.html
"الموساد" يكشف أكثر ملف "حساس" ليائير لابيد قبل توليه مهام رئاسة الحكومة الإسرائيلية
"الموساد" يكشف أكثر ملف "حساس" ليائير لابيد قبل توليه مهام رئاسة الحكومة الإسرائيلية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" يمارس ضغوطا على وزير الخارجية يائير لابيد، بعدم تغيير سياسات بلاده... 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:51+0000
2022-06-26T16:51+0000
إيران
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وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، اليوم الأحد، أن الموساد يضغط على لابيد، المفترض أن يتولى رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بشكل مؤقت، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حتى لا يغير السياسة الإسرائيلية تجاه إيران.خلافات حقيقيةأكدت الصحيفة العبرية وجود خلافات حقيقية حول الاتفاق النووي الإيراني، حيث يؤيد جهاز الموساد ومؤسسات سياسية وأمنية إسرائيلية أخرى عدم تغيير سياسات بلادهم، والتي تولاها نفتالي بينيت، حيال النووي الإيراني، مقابل جهات عسكرية داخل الجيش الإسرائيلي ترى ضرورة العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي.ويقود الفريق العسكري داخل الجيش الإسرائيلي والمؤيد للعودة للاتفاق النووي الإيراني الأصلي، أو توقيع اتفاق نووي جديد، بعض ضباط الاستخبارات العسكرية "أمان" وشعبة إيران في الجيش نفسه، بدعوى أن الاتفاق القديم يبعد النظام الإيراني عن صنع قنبلة نووية، مقابل إتاحة الفرصة لإسرائيل من أجل الاستعداد لخيار عسكري.وأشارت الصحيفة إلى أن نفتالي بينيت رئيس الوزراء الحالي قد أصر على الاحتفاظ بحقيبة "النووي الإيراني" حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، بهدف عدم تغيير سياسات بلاده تجاه الاتفاق النووي الإيراني.مصلحة استراتيجيةوشددت الصحيفة العبرية على أن كل من الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن والنظام الإيراني يرغبان في توقيع اتفاق نووي جديد، بدعوى أن لكل منهما مصلحة استراتيجية في ذلك.يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سبق وحذر من أنه "إذا وقّع العالم على الاتفاقية مرة أخرى، دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية فإننا نتحدث عن اتفاقية عامين ونصف العام".وتوقع بينيت أنه بعد ذلك "سيمكن إيران من تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة دون قيود". وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.اغتيالات انتقائيةوفي أكثر من مناسبة، هدد مسؤولون إسرائيليون بضرب المنشآت النووية الإيرانية للحيلولة دون إنتاج القنبلة، فيما تتهم طهران إسرائيل باغتيال عدد من كبار الضباط والعلماء العاملين ضمن تطوير البرنامج النووي الإيراني.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية، الذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية، وقد يؤدي فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/مسؤول-إيراني-من-المحتمل-استئناف-المفاوضات-النووية-في-إحدى-الدول-الخليجية-بدلا-من-فيينا-1064238899.html
https://arabic.sputniknews.com/20220625/مسؤول-أمني-كبير-في-تل-أبيب-الاتفاق-الحالي-مع-إيران-سيء-جدا-بالنسبة-لإسرائيل-1064207837.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

"الموساد" يكشف أكثر ملف "حساس" ليائير لابيد قبل توليه مهام رئاسة الحكومة الإسرائيلية

16:51 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" يمارس ضغوطا على وزير الخارجية يائير لابيد، بعدم تغيير سياسات بلاده تجاه النووي الإيراني، حال توليه رئاسة الوزراء في البلاد.
وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، اليوم الأحد، أن الموساد يضغط على لابيد، المفترض أن يتولى رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بشكل مؤقت، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حتى لا يغير السياسة الإسرائيلية تجاه إيران.
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مسؤول إيراني: من المحتمل استئناف المفاوضات النووية في إحدى الدول الخليجية بدلا من فيينا
14:57 GMT
خلافات حقيقية
أكدت الصحيفة العبرية وجود خلافات حقيقية حول الاتفاق النووي الإيراني، حيث يؤيد جهاز الموساد ومؤسسات سياسية وأمنية إسرائيلية أخرى عدم تغيير سياسات بلادهم، والتي تولاها نفتالي بينيت، حيال النووي الإيراني، مقابل جهات عسكرية داخل الجيش الإسرائيلي ترى ضرورة العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي.
ويقود الفريق العسكري داخل الجيش الإسرائيلي والمؤيد للعودة للاتفاق النووي الإيراني الأصلي، أو توقيع اتفاق نووي جديد، بعض ضباط الاستخبارات العسكرية "أمان" وشعبة إيران في الجيش نفسه، بدعوى أن الاتفاق القديم يبعد النظام الإيراني عن صنع قنبلة نووية، مقابل إتاحة الفرصة لإسرائيل من أجل الاستعداد لخيار عسكري.
وأشارت الصحيفة إلى أن نفتالي بينيت رئيس الوزراء الحالي قد أصر على الاحتفاظ بحقيبة "النووي الإيراني" حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، بهدف عدم تغيير سياسات بلاده تجاه الاتفاق النووي الإيراني.
مصلحة استراتيجية
وشددت الصحيفة العبرية على أن كل من الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن والنظام الإيراني يرغبان في توقيع اتفاق نووي جديد، بدعوى أن لكل منهما مصلحة استراتيجية في ذلك.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سبق وحذر من أنه "إذا وقّع العالم على الاتفاقية مرة أخرى، دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية فإننا نتحدث عن اتفاقية عامين ونصف العام".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
مسؤول أمني كبير في تل أبيب: الاتفاق الحالي مع إيران "سيء جدا" بالنسبة لإسرائيل
أمس, 19:39 GMT
وتوقع بينيت أنه بعد ذلك "سيمكن إيران من تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة دون قيود". وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.
اغتيالات انتقائية
وفي أكثر من مناسبة، هدد مسؤولون إسرائيليون بضرب المنشآت النووية الإيرانية للحيلولة دون إنتاج القنبلة، فيما تتهم طهران إسرائيل باغتيال عدد من كبار الضباط والعلماء العاملين ضمن تطوير البرنامج النووي الإيراني.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية، الذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.
وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية، وقد يؤدي فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.
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