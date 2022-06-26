https://arabic.sputniknews.com/20220626/اندلاع-حريق-وسط-بغداد-الثاني-في-العراق-خلال-ساعات-1064215073.html
اندلاع حريق وسط بغداد... الثاني في العراق خلال ساعات
اندلاع حريق وسط بغداد... الثاني في العراق خلال ساعات
اندلع حريق، صباح اليوم الأحد، داخل مخازن ومحال تجارية وسط العاصمة العراقية بغداد. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T06:50+0000
2022-06-26T06:50+0000
2022-06-26T06:50+0000
العراق
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وشب الحريق داخل مخازن ومحال سوق بغداد في منطقة القصر الأبيض وسط العاصمة، وفقا وكالة الأنباء العراقية (واع).وتكافح فرق الدفاع المدني حادث الحريق لإخماده والسيطرة عليه.ولم يتم تحديد أسباب اندلاع الحريق حتى لحظة كتابة هذه السطور.يأتي هذا بعد ساعات من نشوب حريق في سوق تجاري وسط محافظة الديوانية العراقية، مساء أمس السبت.وصرحت مديرية الدفاع المدني العراقي، في بيان لها، إن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة لتجارة المفروشات داخل سوق شارع العلاوي التجاري وسط محافظة الديوانية".يشار إلى أن حريقا آخر اندلع قبل أسبوعين داخل سوق جنوبي العاصمة بغداد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
اندلاع حريق وسط بغداد... الثاني في العراق خلال ساعات
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اندلع حريق، صباح اليوم الأحد، داخل مخازن ومحال تجارية وسط العاصمة العراقية بغداد.
وشب الحريق داخل مخازن ومحال سوق بغداد في منطقة القصر الأبيض وسط العاصمة، وفقا وكالة الأنباء العراقية
(واع).
وتكافح فرق الدفاع المدني حادث الحريق لإخماده والسيطرة عليه.
ولم يتم تحديد أسباب اندلاع الحريق حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وصرحت مديرية الدفاع المدني العراقي، في بيان لها، إن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين متخذة لتجارة المفروشات داخل سوق شارع العلاوي التجاري وسط محافظة الديوانية".
يشار إلى أن حريقا آخر اندلع قبل أسبوعين داخل سوق جنوبي العاصمة بغداد.