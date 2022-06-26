https://arabic.sputniknews.com/20220626/انفجار-منزل-في-بريطانيا-ووقع-عدة-إصابات-1064265132.html
انفجار منزل في بريطانيا ووقوع عدة إصابات
انفجار منزل في بريطانيا ووقوع عدة إصابات
تدمر منزل واحد على الأقل فيما لحقت أضرار جسيمة بعدة منازل أخرى بعد انفجار في برمنغهام بإنجلترا، اليوم الأحد. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:25+0000
2022-06-26T21:25+0000
2022-06-26T21:31+0000
بريطانيا
انفجار ضخم
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وقالت شرطة ويست ميدلاندز، إن هناك تقارير عن وقوع إصابات لكن عدد وشدة إصابات الأشخاص غير معروفين حاليا.وتتعامل خدمات الطوارئ وشركات المرافق مع الحادث الذي وقع في طريق دولويتش، كينغستاندنغ، وفقا لشبكة سكاي نيوز بريطانيا.وقالت خدمة الإسعاف في ويست ميدلاندز، إن "عددا كبيرا" من أفرادها يتعامل مع الحادث الذي وصفته بـ "الكبير".وأضافت "يطلب من الجمهور الابتعاد عن المنطقة للسماح لنا بالعمل".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, انفجار ضخم
انفجار منزل في بريطانيا ووقوع عدة إصابات
21:25 GMT 26.06.2022 (تم التحديث: 21:31 GMT 26.06.2022) تابعنا عبر
تدمر منزل واحد على الأقل فيما لحقت أضرار جسيمة بعدة منازل أخرى بعد انفجار في برمنغهام بإنجلترا، اليوم الأحد.
وقالت شرطة ويست ميدلاندز، إن هناك تقارير عن وقوع إصابات
لكن عدد وشدة إصابات الأشخاص غير معروفين حاليا.
وتتعامل خدمات الطوارئ وشركات المرافق مع الحادث الذي وقع في طريق دولويتش، كينغستاندنغ، وفقا
لشبكة سكاي نيوز بريطانيا.
وقالت خدمة الإسعاف في ويست ميدلاندز، إن "عددا كبيرا" من أفرادها يتعامل مع الحادث الذي وصفته بـ "الكبير".
وأضافت "يطلب من الجمهور الابتعاد عن المنطقة للسماح لنا بالعمل".