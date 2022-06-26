https://arabic.sputniknews.com/20220626/باقري-زيارة-مسؤول-السياسة-الخارجية-للاتحاد-الأوروبي-إلى-إيران-لا-علاقة-لها-بمضمون-الاتفاق-النووي-1064243815.html

باقري: زيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى إيران لا علاقة لها بمضمون الاتفاق النووي

باقري: زيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى إيران لا علاقة لها بمضمون الاتفاق النووي

أكد رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني علي باقري، أن "زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل) إلى إيران لا علاقة لها بمضمون الاتفاق... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T16:16+0000

2022-06-26T16:16+0000

2022-06-26T16:16+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1054438721_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_b2ded23ed46cd36f357dd6fd45a8e5da.jpg

وأشار المتحدث باسم تكتل المستقلين الولائيين في البرلمان الإيراني، محمد علي محسني بندبي، إلى اجتماع تكتل المستقلين الولائيين الذي عقد بحضور علي باقري. وقال: "قدم رئيس الفريق المفاوض الإيراني تقريراً عن ظروف وأوضاع المفاوضات وسيرها إلى أعضاء الفصيل".وبحسب محسني بندبي، شدد باقري على أن "الحكومة تتمسك بمبادئ النظام وصامدة وحاولت عدم ربط اقتصاد ومعيشة الشعب بالاتفاق النووي"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وقال محسني بندبي: "في هذا الاجتماع وافق رئيس فريق التفاوض الإيراني على تحول المفاوضات مفاوضات استنزافية"، لكنه شدد على أن عملية التفاوض تحت سيطرة الفريق المفاوض.وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، أن بلاده لن تترك طاولة التفاوض وستواصل المحادثات النووية في إطار مصالحها فقط، لافتًا إلى أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران سيعرقل مسار التفاوض.وقال رئيسي، في حوار مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس السبت، إنه "لن نترك طاولة التفاوض أبدا وسنواصل المحادثات النووية في إطار مصالحنا فقط".واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية، الذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما بعضا على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية، وقد يؤدي فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.

https://arabic.sputniknews.com/20220626/مسؤول-إيراني-من-المحتمل-استئناف-المفاوضات-النووية-في-إحدى-الدول-الخليجية-بدلا-من-فيينا-1064238899.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني