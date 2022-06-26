https://arabic.sputniknews.com/20220626/بايدن-يجب-أن-يبقى-حلف-شمال-الأطلسي-موحدا-ضد-روسيا-1064218794.html

بايدن: يجب أن يبقى حلف شمال الأطلسي موحدا ضد روسيا

بايدن: يجب أن يبقى حلف شمال الأطلسي موحدا ضد روسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يجب على الغرب أن يظل متحدا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T09:35+0000

2022-06-26T09:35+0000

2022-06-26T09:35+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

جو بايدن

فلاديمير بوتين

مجموعة السبع الكبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063795093_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_a6e02995071b1421f7d50825370e183e.jpg

وأخبر بايدن المستشار الألماني أولاف شولتز في اجتماع قبل قمة مجموعة السبع في جبال الألب الألمانية "علينا أن نبقى معا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP". ويرى الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل "في أن ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما"، مؤكدا: "لكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل، أمس السبت، إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، مع قادة الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة، لبحث الأزمة الأوكرانية وضعف الاقتصاد العالمي.من جهته، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق أمس السبت، زملاءه قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية، حيث تعهد بتقديم دعم مالي جديد لكييف.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/جونسون-يناشد-قادة-مجموعة-السبع-عدم-التخلي-عن-أوكرانيا-1064212154.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, جو بايدن, فلاديمير بوتين, مجموعة السبع الكبار