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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/بايدن-يجب-أن-يبقى-حلف-شمال-الأطلسي-موحدا-ضد-روسيا-1064218794.html
بايدن: يجب أن يبقى حلف شمال الأطلسي موحدا ضد روسيا
بايدن: يجب أن يبقى حلف شمال الأطلسي موحدا ضد روسيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يجب على الغرب أن يظل متحدا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:35+0000
2022-06-26T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
جو بايدن
فلاديمير بوتين
مجموعة السبع الكبار
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وأخبر بايدن المستشار الألماني أولاف شولتز في اجتماع قبل قمة مجموعة السبع في جبال الألب الألمانية "علينا أن نبقى معا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP". ويرى الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل "في أن ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما"، مؤكدا: "لكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل، أمس السبت، إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، مع قادة الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة، لبحث الأزمة الأوكرانية وضعف الاقتصاد العالمي.من جهته، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق أمس السبت، زملاءه قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية، حيث تعهد بتقديم دعم مالي جديد لكييف.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/جونسون-يناشد-قادة-مجموعة-السبع-عدم-التخلي-عن-أوكرانيا-1064212154.html
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العالم, جو بايدن, فلاديمير بوتين, مجموعة السبع الكبار

بايدن: يجب أن يبقى حلف شمال الأطلسي موحدا ضد روسيا

09:35 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إفادة صحفية أمام البيت الأبيض، 17 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يجب على الغرب أن يظل متحدا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأخبر بايدن المستشار الألماني أولاف شولتز في اجتماع قبل قمة مجموعة السبع في جبال الألب الألمانية "علينا أن نبقى معا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".
ويرى الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل "في أن ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما"، مؤكدا: "لكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل، أمس السبت، إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، مع قادة الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة، لبحث الأزمة الأوكرانية وضعف الاقتصاد العالمي.
من جهته، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق أمس السبت، زملاءه قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية، حيث تعهد بتقديم دعم مالي جديد لكييف.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
جونسون يناشد قادة مجموعة السبع "عدم التخلي" عن أوكرانيا
أمس, 21:54 GMT
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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