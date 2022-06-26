https://arabic.sputniknews.com/20220626/بايدن-يجب-أن-يبقى-حلف-شمال-الأطلسي-موحدا-ضد-روسيا-1064218794.html
بايدن: يجب أن يبقى حلف شمال الأطلسي موحدا ضد روسيا
بايدن: يجب أن يبقى حلف شمال الأطلسي موحدا ضد روسيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يجب على الغرب أن يظل متحدا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T09:35+0000
2022-06-26T09:35+0000
2022-06-26T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
جو بايدن
فلاديمير بوتين
مجموعة السبع الكبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063795093_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_a6e02995071b1421f7d50825370e183e.jpg
وأخبر بايدن المستشار الألماني أولاف شولتز في اجتماع قبل قمة مجموعة السبع في جبال الألب الألمانية "علينا أن نبقى معا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP". ويرى الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل "في أن ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما"، مؤكدا: "لكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل، أمس السبت، إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، مع قادة الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة، لبحث الأزمة الأوكرانية وضعف الاقتصاد العالمي.من جهته، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق أمس السبت، زملاءه قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية، حيث تعهد بتقديم دعم مالي جديد لكييف.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/جونسون-يناشد-قادة-مجموعة-السبع-عدم-التخلي-عن-أوكرانيا-1064212154.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063795093_0:0:1752:1314_1920x0_80_0_0_e37926d336c9c22c33c54e90f09efe6c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, جو بايدن, فلاديمير بوتين, مجموعة السبع الكبار
بايدن: يجب أن يبقى حلف شمال الأطلسي موحدا ضد روسيا
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يجب على الغرب أن يظل متحدا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأخبر بايدن المستشار الألماني أولاف شولتز في اجتماع قبل قمة مجموعة السبع في جبال الألب الألمانية "علينا أن نبقى معا"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".
ويرى الرئيس الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يأمل "في أن ينقسم حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع بطريقة ما"، مؤكدا: "لكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن
وصل، أمس السبت، إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، مع قادة الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة، لبحث الأزمة الأوكرانية وضعف الاقتصاد العالمي.
من جهته، حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
، في وقت سابق أمس السبت، زملاءه قادة مجموعة السبع على عدم "التخلي" عن أوكرانيا بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية، حيث تعهد بتقديم دعم مالي جديد لكييف.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.