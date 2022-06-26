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https://arabic.sputniknews.com/20220626/بعد-سنوات-من-وفاته-ما-قصة-سرقة-مقتنيات-مايكل-جاكسون-1064246769.html
بعد سنوات من وفاته… ما قصة سرقة مقتنيات مايكل جاكسون؟
بعد سنوات من وفاته… ما قصة سرقة مقتنيات مايكل جاكسون؟
قالت ملكية مايكل جاكسون القانونية، إن بعض متعلقاته تمت سرقتها بعد ساعات من وفاته بواسطة شخص كان موجودا بالقصر في ذلك الحين. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T16:53+0000
2022-06-26T16:53+0000
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ولفتت إلى أن خطيب إحدى شقيقات جاكسون وكان يدعى جيفري فيليبس استغل ظروف الوفاة وقام بسرقة مقتنيات ثمينة من قصره، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ولفتت الصحيفة إلى أن فيليبس، الذي بقي في قصر ملك البوب بلوس أنجلوس، عام 2009، سرق متعلقات تشمل ملابس جاكسون التي كان يرتديها قبل وفاته.ونوهت الصحيفة إلى أن محامي جاكسون زعم أن فيليبس، سرق الهواتف المحمولة لمغني الراب وأطفاله، إضافة إلى أشياء أخرى ومذكرات مكتوبة بخط يده.ولفتت ملكية جاكسون، أنها علمت أن فيليبس، كان يحاول بيع مقتنيات خاصة بجاكسون في 2021، وأن صاحب المزاد اتصل بها للتأكد من أن تلك المقتنيات حقيقة.ويحاول محامو مايكل جاكسون استعادة تلك المقتنيات، ويعتقدون أن هناك مقتنيات أخرى لا يزالون لا يعرفون عنها شيئا.
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منوعات

بعد سنوات من وفاته… ما قصة سرقة مقتنيات مايكل جاكسون؟

16:53 GMT 26.06.2022
© AP Photo / Cliff Schiappaمايكل جاكسون
مايكل جاكسون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Cliff Schiappa
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قالت ملكية مايكل جاكسون القانونية، إن بعض متعلقاته تمت سرقتها بعد ساعات من وفاته بواسطة شخص كان موجودا بالقصر في ذلك الحين.
ولفتت إلى أن خطيب إحدى شقيقات جاكسون وكان يدعى جيفري فيليبس استغل ظروف الوفاة وقام بسرقة مقتنيات ثمينة من قصره، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن فيليبس، الذي بقي في قصر ملك البوب بلوس أنجلوس، عام 2009، سرق متعلقات تشمل ملابس جاكسون التي كان يرتديها قبل وفاته.
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ونوهت الصحيفة إلى أن محامي جاكسون زعم أن فيليبس، سرق الهواتف المحمولة لمغني الراب وأطفاله، إضافة إلى أشياء أخرى ومذكرات مكتوبة بخط يده.
ولفتت ملكية جاكسون، أنها علمت أن فيليبس، كان يحاول بيع مقتنيات خاصة بجاكسون في 2021، وأن صاحب المزاد اتصل بها للتأكد من أن تلك المقتنيات حقيقة.
ويحاول محامو مايكل جاكسون استعادة تلك المقتنيات، ويعتقدون أن هناك مقتنيات أخرى لا يزالون لا يعرفون عنها شيئا.
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