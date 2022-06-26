https://arabic.sputniknews.com/20220626/بعد-مقتل-الطالبة-الجامعية-إيمان-إرشيد-ابنة-فنان-أردني-تتلقى-تهديدا-بالإعدام-1064216957.html

بعد مقتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد... ابنة فنان أردني تتلقى تهديدا بالإعدام

بعد مقتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد... ابنة فنان أردني تتلقى تهديدا بالإعدام

تلقت ابنة الفنان الأردني، شاكر جابر، رسالة تهديد بالقتل، وذلك بعد أيام من مقتل مواطنته الطالبة، إيمان ‏إرشيد، التي قتلت بالرصاص داخل الحرم الجامعي.‏ 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T08:20+0000

2022-06-26T08:20+0000

2022-06-26T08:36+0000

أخبار الأردن

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102109/74/1021097452_0:162:2831:1754_1920x0_80_0_0_753523e439b596fb3c7295d8e8013545.jpg

وقال جابر إن ابنته تلقت تهديدا بالقتل من مجهول عبر حسابها على "فيسبوك"، وجاء في التهديد: وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وأكد شاكر جابر أنه تقدم بشكوى لدى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، صباح يوم الجمعة، فور تلقي ابنته رسالة التهديد بالقتل.كما أشار إلى أنه طلب من ابنته تقليل تحركاتها، وعدم الخروج كالمعتاد، لحين تبين حقيقة التهديد وهوية مرسله.وتعمل ابنة جابر شاكر في قطاع التعليم، وفقا لوكالة "عمون".وفيما لفت جابر شاكر إلى أن رسالة التهديد الموجهة إلى ابنته قد تكون من باب المزاح، فقد شدد أن "هذا النوع من المزاح غير مقبول على الإطلاق، وذلك لأنه يتسبب بالذعر لمتلقيه، ولا بد من محاسبة مرتكبي هذه الأفعال لتكون درسا"، وفق قوله.وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الخميس الماضي، أن طالبة لقيت حتفها داخل جامعة خاصة شمالي عمّان، بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها.وقالت المديرية في بيان: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا".وأفاد الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي أن "شخصا أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه فتاة جرى إسعافها إلى المستشفى وكانت حالتها سيئة"، حسبما ذكرته قناة "المملكة".وكشف السرطاوي أن "الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق لتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه، بحسب السرطاوي".ونعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في بيان، طالبتها المتوفية التي كانت تدرس في كلية التمريض.وتعهدت الجامعة بـ "الملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة".

https://arabic.sputniknews.com/20220623/والد-الطالبة-الأردنية-المقتولة-داخل-الحرم-الجامعي-يكشف-تفاصيل-آخر-مكالمة-هاتفية-معها-1064121293.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الأردن, مجتمع, منوعات