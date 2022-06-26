https://arabic.sputniknews.com/20220626/بلينكن-تأثير-العقوبات-على-روسيا-يزداد-بمرور-الوقت-1064236236.html

بلينكن: تأثير العقوبات على روسيا يزداد بمرور الوقت

بلينكن: تأثير العقوبات على روسيا يزداد بمرور الوقت

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة واثقة من أن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا سيزداد... 26.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-26T14:22+0000

2022-06-26T14:22+0000

2022-06-26T14:22+0000

العالم

الولايات

روسيا

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ويرى بلينكن الذي يقوم بزيارة لألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع "أن مستوى معيشة الروس آخذ في التدهور، كل هذا أصبح محسوسا. ولكن هناك أيضا تأثير تراكمي"، مضيفا: "لقد غادر الآلاف من الروس من بين الأكثر تعليما، والذين يعملون في بعض أهم الصناعات، كل هذا سيزيد مع مرور الوقت".وستعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في الفترة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران، في قلعة إلماو في بافاريا. ومن بين المشاركين المدعوين في القمة قادة السنغال وجنوب أفريقيا والأرجنتين والهند وإندونيسيا، وسيشارك فلاديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع عبر خاصية الفيديو.وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا الاتحادية بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وفي هذا الصدد، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.من جهته، أشار السكرتير الصحفي لرئيس روسيا الاتحادية دميتري بيسكوف إلى أنه يجب على الدول الغربية أن تعود إلى رشدها عاجلا أم آجلا، هم براغماتيون وساخرون، وعندما يدركون أن العقوبات تفرض عليهم، فإنهم سيتعاملون فيما يخص الحوار مع روسيا بشكل بناء أكثر.

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